Σοκ στους Αμπελοκήπους: Άνδρας έπεσε από τον 24ο όροφο του Πύργου Απόλλωνα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής (17 Οκτωβρίου 2025) στην περιοχή των Αμπελοκήπων, ύστερα από πτώση άνδρα από τον Πύργο Απόλλωνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα ο οποίος, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, έπεσε από τον 24ο όροφο του κτιρίου, βρίσκοντας τραγικό θάνατο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν στο καφέ του ορόφου μόνος του και μετά από κάποια λεπτά πήρε φόρα και έπεσε στο κενό.

Στο σημείο κλήθηκαν το ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Αστυνομίας. Εντός τριών λεπτών έφτασε μία μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης και ένα ασθενοφόρο, ωστόσο, ήταν ήδη αργά για τον άνδρα, καθώς ήταν νεκρός.

Υπενθυμίζεται πώς πριν από λίγο καιρό ένα ακόμη άτομο είχε βρεθεί στο κενό από το τελευταίο όροφο του ίδιου κτιρίου.

