Συναγερμός τα ξημερώματα: Πυρκαγιά στη Μαρίνα Ζέας, τρία σκάφη βυθίστηκαν ΦΩΤΟ

Σοβαρό περιστατικό πυρκαγιάς τα ξημερώματα της Πέμπτης (13/11) στη Μαρίνα Ζέας, στον Πειραιά, όταν φωτιά ξέσπασε σε σκάφος που ήταν αγκυροβολημένο. Η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε περίπου στις 3:30 π.μ., επεκτάθηκε ταχύτατα σε τρία ακόμη παρακείμενα σκάφη, με αποτέλεσμα τα τρία να βυθιστούν και το τέταρτο να παρουσιάζει κλίση, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με 20 πυροσβέστες και 8 οχήματα να επιχειρούν στην περιοχή. Παράλληλα, πλοιάρια της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού πραγματοποίησαν ρίψεις νερού από τη θάλασσα για την κατάσβεση της φωτιάς. Οι αιτίες της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, ενώ οι έρευνες για τα ακριβή αίτια έχουν ξεκινήσει.

Για την αποτροπή περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, οι αρχές τοποθέτησαν ειδικά φράγματα στα νερά της μαρίνας, προκειμένου να περιοριστεί πιθανή ρύπανση από καύσιμα ή άλλες ουσίες.

Η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη, με τις αρχές να παρακολουθούν την κατάσταση.

Πηγή: protothema

