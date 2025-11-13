Συναγερμός τα ξημερώματα: Πυρκαγιά στη Μαρίνα Ζέας, τρία σκάφη βυθίστηκαν ΦΩΤΟ

Συναγερμός στην Πυροσβεστική τα ξημερώματα για φωτιά σε τέσσερα σκάφη στον Πειραιά. Επιχείρηση με πλοιάρια και φράγματα κατά της ρύπανσης

Συναγερμός τα ξημερώματα: Πυρκαγιά στη Μαρίνα Ζέας, τρία σκάφη βυθίστηκαν ΦΩΤΟ
13 Νοέ. 2025 7:51
Pelop News

Σοβαρό περιστατικό πυρκαγιάς τα ξημερώματα της Πέμπτης (13/11) στη Μαρίνα Ζέας, στον Πειραιά, όταν φωτιά ξέσπασε σε σκάφος που ήταν αγκυροβολημένο. Η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε περίπου στις 3:30 π.μ., επεκτάθηκε ταχύτατα σε τρία ακόμη παρακείμενα σκάφη, με αποτέλεσμα τα τρία να βυθιστούν και το τέταρτο να παρουσιάζει κλίση, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με 20 πυροσβέστες και 8 οχήματα να επιχειρούν στην περιοχή. Παράλληλα, πλοιάρια της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού πραγματοποίησαν ρίψεις νερού από τη θάλασσα για την κατάσβεση της φωτιάς. Οι αιτίες της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, ενώ οι έρευνες για τα ακριβή αίτια έχουν ξεκινήσει.

Για την αποτροπή περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, οι αρχές τοποθέτησαν ειδικά φράγματα στα νερά της μαρίνας, προκειμένου να περιοριστεί πιθανή ρύπανση από καύσιμα ή άλλες ουσίες.

Η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη, με τις αρχές να παρακολουθούν την κατάσταση.

Συναγερμός τα ξημερώματα: Πυρκαγιά στη Μαρίνα Ζέας, τρία σκάφη βυθίστηκαν ΦΩΤΟ

Συναγερμός τα ξημερώματα: Πυρκαγιά στη Μαρίνα Ζέας, τρία σκάφη βυθίστηκαν ΦΩΤΟ

Συναγερμός τα ξημερώματα: Πυρκαγιά στη Μαρίνα Ζέας, τρία σκάφη βυθίστηκαν ΦΩΤΟ

 

Πηγή: protothema

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:01 Ωρα Πατρών: «To ένα ευρώ ο Πελετίδης το κάνει δέκα….Αμ’ πως»
9:57 Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας για κυκλοφοριακό: Οποίος βαριέται να ζυμώσει, δέκα μέρες κοσκινίζει…
9:51 Επιχείρηση ΕΛ.ΑΣ. στη βόρεια Ελλάδα: Σύλληψη 19χρονου Τούρκου, δέκα προσαγωγές
9:50 Πάτρα: Το Σάββατο η βιβλιοπαρουσίαση του Σεραφείμ Βρακά «Ο σκληρός Φλεβάρης του 74»
9:42 Η Άννα Βίσση με τα εγγόνια της στις κερκίδες του Madison Square Garden ΦΩΤΟ
9:38 Ο Λαζόπουλος για το μαγιό με την Ελληνική σημαία του Λιάγκα ΦΩΤΟ
9:30 Περιμετρική Πάτρας: Κλειστή η έξοδος του κόμβου στα Μποζαΐτικα
9:25 Τραγικό εργατικό δυστύχημα στη Λάρισα: Νεκρή 49χρονη, εγκλωβίστηκε σε φούρνο
9:22 Καρφίτσα του Ναπολέοντα πωλήθηκε σε δημοπρασία για 3,79 εκ. ευρώ ΦΩΤΟ
9:14 Χανιά: Θανατηφόρα παράσυρση, νεκρός 48χρονος πεζός
9:11 ΒΙΝΤΕΟ με γυναίκα να απειλεί με ματσέτα ταξιτζή, δεν της άρεσε τραγούδι!
9:00 Βορίζια: Στο νεκροταφείο η σύλληψη του 23χρονου «μπουρλοτιέρη», που ήταν πριν το φονικό
8:49 Κιλκίς: Νεκρός νεαρός κρεοπώλης, έκοψε καταλάθος τη μηριαία αρτηρία
8:47 Νωρίτερα η επιστροφή ενοικίου και το επίδομα 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, πότε θα καταβληθούν
8:43 Ψηφιακό τέλος: Νέοι κανόνες για μισθώσεις, δάνεια και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές
8:37 Σέρρες: Στον Εισαγγελέα 30 μετανάστες για την εξέγερση σε δομή φιλοξενίας
8:36 Ο Πρωθυπουργός στα Μέγαρα για την παραλαβή Πυροσβεστικών αεροσκαφών
8:29 Golden Visa: Ξεμπλοκάρουν χιλιάδες επενδύσεις, νέα υπουργική απόφαση
8:23 Κορωπί: Ποια η κατάσταση του 22χρονου που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ
8:20 Τραγωδία στη Νότια Κορέα: Φορτηγό μπούκαρε σε αγορά, δύο νεκροί και 18 τραυματίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ