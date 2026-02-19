Συναντήσεις Μητσοτάκη με ηγέτες της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Νέο Δελχί – Στο επίκεντρο συνεργασίες και ψηφιακό κράτος

Σειρά συναντήσεων με κορυφαίους εκπροσώπους της διεθνούς αγοράς τεχνητής νοημοσύνης πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο του AI Impact Summit που διεξήχθη στο Νέο Δελχί. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας για την περαιτέρω αξιοποίηση εφαρμογών ΤΝ στην ελληνική δημόσια διοίκηση, με στόχο τη βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών και την ενίσχυση της λειτουργικότητας της πλατφόρμας gov.gr.

Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI Sam Altman, τον επικεφαλής της Mistral AI Arthur Mensch, τον CEO της ElevenLabs Mati Staniszewski και τον αντιπρόεδρο της Microsoft Brad Smith. Στις συνομιλίες εξετάστηκαν τρόποι αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης για την αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών, την ενίσχυση της προσβασιμότητας για πολίτες με περιορισμένη ψηφιακή εξοικείωση – όπως ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία – καθώς και εφαρμογές σε κρίσιμους τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η πολιτική προστασία και η επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συνεργασία με τη Mistral AI σχετικά με την ανάπτυξη μεγάλων γλωσσικών μοντέλων στην ελληνική γλώσσα, ώστε να δημιουργηθούν εφαρμογές προσαρμοσμένες στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Με την ElevenLabs συζητήθηκαν λύσεις τεχνητής φωνής που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την εξυπηρέτηση πολιτών, ενώ με τη Microsoft τέθηκαν ζητήματα επενδύσεων στην Ελλάδα και η συνέχιση της συνεργασίας σε τεχνολογικούς τομείς.

Στη συνάντηση με τον Sam Altman έγινε επισκόπηση του προγράμματος που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για την υποστήριξη εκπαιδευτικών και μαθητών στη δημόσια εκπαίδευση μέσω ψηφιακών βοηθών τεχνητής νοημοσύνης, με παράλληλη διερεύνηση πιθανών νέων πεδίων συνεργασίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε επίσης τις επενδυτικές προοπτικές της Ελλάδας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, επισημαίνοντας το αναπτυσσόμενο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων, την εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού και την πρόοδο στην ψηφιοποίηση του κράτους, η οποία – όπως σημείωσε – δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη θέσπισης ασφαλιστικών δικλείδων για την προστασία της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων από τις επιπτώσεις της ψηφιακής τεχνολογίας, αλλά και στη σημασία διασφάλισης της αξιοπιστίας των δημοκρατικών διαδικασιών, σε μια περίοδο όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αξιοποιηθεί και ως εργαλείο παραπληροφόρησης.

