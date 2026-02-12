Συνάντηση Αλεξόπουλου – Παπανικόλα για την Πατρών-Πύργου: Επί τάπητος οι υψηλές χρεώσεις των διοδίων

Συνάντηση Γρ. Αλεξόπουλου με Π. Παπανικόλα για τα διόδια στον νέο αυτοκινητόδρομο της Πατρών- Πύργου. Στο επίκεντρο οι υψηλές χρεώσεις και η εφαρμογή της χιλιομετρικής τιμολόγησης. Ειδικές πύλες στον κόμβο Κάτω Αχαΐας.

Συνάντηση Αλεξόπουλου – Παπανικόλα για την Πατρών-Πύργου: Επί τάπητος οι υψηλές χρεώσεις των διοδίων
12 Φεβ. 2026 9:52
Pelop News

Συνάντηση με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της «Ολυμπία Οδός Α.Ε.» Παναγιώτη Παπανικόλα είχε στην Αθήνα ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, με αντικείμενο τις χρεώσεις διοδίων στον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου.

Ο κ. Αλεξόπουλος μετά από σειρά επαφών που είχαν προηγηθεί ζήτησε τη συνάντηση με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της διαχειρίστριας εταιρείας του νέου αυτοκινητόδρομου της Πατρών- Πύργου, προκειμένου να ενημερωθεί για τις χρεώσεις των διοδίων, οι οποίες είναι αρκετά υψηλές, καθιστώντας μη λειτουργικό το δρόμο από τους κατοίκους και εργαζόμενους της Δυτικής Αχαΐας.

Ο κ. Παπανικόλας διαβεβαίωσε τον Δήμαρχο πως είναι θέμα χρόνου να τεθεί σε εφαρμογή η χιλιομετρική χρέωση δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες που χρησιμοποιούν τον νέο αυτοκινητόδρομο καθημερινά για τις μετακινήσεις τους να έχουν πολύ χαμηλές χρεώσεις.

Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε ο κ. Παπανικόλας προς αυτή την κατεύθυνση ο κόμβος της Κάτω Αχαΐας είναι ο πρώτος που απέκτησε τις ειδικές πύλες για να τεθεί σύντομα σε εφαρμογή η χιλιομετρική χρέωση.

Παράλληλα έγινε δεκτό το αίτημα του Δημάρχου να υπάρξουν επιπρόσθετες εκπτώσεις, ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης του αυτοκινητόδρομου και τον αριθμό των διελεύσεων.

Πάντως, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας εξέφρασε τη δυσφορία του για το γεγονός πως εντός των ορίων του Δήμου τοποθετήθηκε σταθμός διοδίων, ωστόσο, ο σχεδιασμός είχε προηγηθεί αρκετά χρόνια πριν και ήταν αδύνατον να τροποποιηθεί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:12 Πανεπιστήμια σε νησιά επενδύουν σε νέες φοιτητικές κατοικίες – Σχέδια αξιοποίησης περιουσίας σε εξέλιξη
11:11 Αυτοί σφυρίζουν το γειτονικό ντέρμπι στην Α2 Εθνική βόλεϊ
11:05 ΖΩΝΤΑΝΑ Μετροπόντικας «Αθηνά»: Έφτασε στον Ευαγγελισμό ανοίγοντας τον δρόμο για τη Γραμμή 4 του Μετρό
11:04 Περίεργη υπόθεση ερευνά η Ασφάλεια Πάτρας: Ένοπλη απειλή για μια… κατάθεση
11:02 Νίκος Δένδιας για Αναστάση Παπαληγούρα: «Υπηρέτησε με ήθος τον δημόσιο βίο»
10:59 Γερμανία: Σενάρια ενεργοποίησης της Μερκελ, ποιοι αντιδρούν
10:52 Κωνσταντοπούλου: «Ντροπή και αγανάκτηση» για την παρουσία Μητσοτάκη στην Τουρκία
10:52 Έσκασε η «βόμβα» και ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον Χέις Ντέιβις
10:43 Μαζωνάκης: Η κατάσταση της υγείας του -Δεν θα λειτουργήσει απόψε το νυχτερινό κέντρο
10:37 Ερωτήματα Δ. Κανελλόπουλου για τον δρόμο
10:36 ΑΑΔΕ: Τι ισχύει για τις πληρωμές κτηνοτρόφων και την κατανομή βοσκοτόπων το 2025
10:30 Το μήνυμα Φαρμάκη: «Το νέο πρόσωπο της Δυτικής Ελλάδας»
10:23 Ιράν: Ο Τραμπ καθησυχάζει, αλλά στέλνει δεύτερο αεροπλανοφόρο
10:16 Που θα δείτε την κλήρωση της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου για το Nations League
10:09 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:07 Η κακοκαιρία «χτύπησε» την Ηλεία: Κατολισθήσεις, κομμένοι δρόμοι, χωριά απομονωμένα
9:59 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Η ώρα των Μικρών, 20.000 μικροί καρναβαλιστές τους δρόμους την Κυριακή
9:52 Συνάντηση Αλεξόπουλου – Παπανικόλα για την Πατρών-Πύργου: Επί τάπητος οι υψηλές χρεώσεις των διοδίων
9:45 Δράση ΕΣΠΑ για εκσυγχρονισμό παραγωγής: Έως 200.000 ευρώ επιδότηση για ΜμΕ μεταποίησης
9:38 Νεκρός ο 65χρονος που έπεσε στις γραμμές του Μετρό Συντάγματος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ