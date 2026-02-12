Συνάντηση Αλεξόπουλου – Παπανικόλα για την Πατρών-Πύργου: Επί τάπητος οι υψηλές χρεώσεις των διοδίων
Συνάντηση Γρ. Αλεξόπουλου με Π. Παπανικόλα για τα διόδια στον νέο αυτοκινητόδρομο της Πατρών- Πύργου. Στο επίκεντρο οι υψηλές χρεώσεις και η εφαρμογή της χιλιομετρικής τιμολόγησης. Ειδικές πύλες στον κόμβο Κάτω Αχαΐας.
Συνάντηση με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της «Ολυμπία Οδός Α.Ε.» Παναγιώτη Παπανικόλα είχε στην Αθήνα ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, με αντικείμενο τις χρεώσεις διοδίων στον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου.
Ο κ. Αλεξόπουλος μετά από σειρά επαφών που είχαν προηγηθεί ζήτησε τη συνάντηση με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της διαχειρίστριας εταιρείας του νέου αυτοκινητόδρομου της Πατρών- Πύργου, προκειμένου να ενημερωθεί για τις χρεώσεις των διοδίων, οι οποίες είναι αρκετά υψηλές, καθιστώντας μη λειτουργικό το δρόμο από τους κατοίκους και εργαζόμενους της Δυτικής Αχαΐας.
Ο κ. Παπανικόλας διαβεβαίωσε τον Δήμαρχο πως είναι θέμα χρόνου να τεθεί σε εφαρμογή η χιλιομετρική χρέωση δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες που χρησιμοποιούν τον νέο αυτοκινητόδρομο καθημερινά για τις μετακινήσεις τους να έχουν πολύ χαμηλές χρεώσεις.
Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε ο κ. Παπανικόλας προς αυτή την κατεύθυνση ο κόμβος της Κάτω Αχαΐας είναι ο πρώτος που απέκτησε τις ειδικές πύλες για να τεθεί σύντομα σε εφαρμογή η χιλιομετρική χρέωση.
Παράλληλα έγινε δεκτό το αίτημα του Δημάρχου να υπάρξουν επιπρόσθετες εκπτώσεις, ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης του αυτοκινητόδρομου και τον αριθμό των διελεύσεων.
Πάντως, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας εξέφρασε τη δυσφορία του για το γεγονός πως εντός των ορίων του Δήμου τοποθετήθηκε σταθμός διοδίων, ωστόσο, ο σχεδιασμός είχε προηγηθεί αρκετά χρόνια πριν και ήταν αδύνατον να τροποποιηθεί.
