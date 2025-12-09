Συνάντηση Χατζηδάκη με Ελπιδοφόρο στην Νέα Υόρκη

Ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης συναντήθηκε στις ΗΠΑ με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο.

Οι δύο άνδρες, που γνωρίζονται επί 25 χρόνια, συζήτησαν τον καθοριστικό ρόλο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής στη διατήρηση των δεσμών της ομογένειας με την Ελλάδα, το έργο της Αρχιεπισκοπής και την παραδοσιακή συμβολή της ομογένειας στην ενίσχυση των σχέσεων Αθήνας–Ουάσιγκτον και τις κυβερνητικές πολιτικές για την επιστροφή νέων Ελλήνων από το εξωτερικό.

Ο Χατζηδάκης ανέφερε ότι το 2023, για πρώτη φορά, όσοι επέστρεψαν στην Ελλάδα ήταν περισσότεροι από όσους έφυγαν, τονίζοντας πως η προσπάθεια συνεχίζεται και ότι η αγάπη της διασποράς για την πατρίδα, μαζί με τη βελτίωση της οικονομίας, δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για ακόμη μεγαλύτερη επιστροφή νέων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



