Συνάντηση Ένωσης Αστυνομικών με Αλεξόπουλο: Δέσμευση για νέο προσωπικό σε ΟΠΚΕ και ΔΙΑΣ

Ζητήματα ασφάλειας και επάνδρωσης των νέων αστυνομικών ομάδων στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας με τον Δήμαρχο Γρηγόρη Αλεξόπουλο.

20 Σεπ. 2025 11:36
Pelop News

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της, πραγματοποίησε στις 18 Σεπτεμβρίου εθιμοτυπική επίσκεψη στον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρη Αλεξόπουλο.

Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν τα ζητήματα που απασχολούν τους αστυνομικούς που υπηρετούν στην περιοχή, καθώς και το θέμα της επάνδρωσης με νέο μόνιμο προσωπικό των υπό ίδρυση Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) και ΔΙ.ΑΣ.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος τόνισε ότι θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις του ώστε οι νέες αυτές ομάδες να στελεχωθούν αποκλειστικά με νέο προσωπικό, όπως είχε εξαγγείλει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην περιοχή. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι θα βρίσκεται στο πλευρό της Ένωσης και των αστυνομικών που υπηρετούν στις Αστυνομικές Υπηρεσίες της Δυτικής Αχαΐας, στηρίζοντας το έργο τους.
