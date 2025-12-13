Συνάντηση κάτω από πίεση: Η κυβέρνηση καλεί τους αγρότες, τα μπλόκα απαντούν με κλιμάκωση

Στο επίκεντρο των αγροτικών κινητοποιήσεων βρίσκεται πλέον η ανοιχτή πρόσκληση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για συνάντηση με αντιπροσωπεία των αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου την προσεχή Δευτέρα. Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο όπου τα μπλόκα παραμένουν ενεργά σε όλη τη χώρα και οι διαμαρτυρίες κλιμακώνονται.

Μιλώντας στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι είναι διαθέσιμος για διάλογο, προσδιορίζοντας μάλιστα την ώρα και τον τόπο της συνάντησης: «Τη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα θα περιμένω στο γραφείο μου όποια αντιπροσωπεία συσταθεί να έρθει να συζητήσουμε, αρκεί η συνάντησή μας να έχει σαφές αντικείμενο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κάλεσε παράλληλα τους βουλευτές της ΝΔ να εντείνουν την επικοινωνία με τις τοπικές κοινωνίες, τονίζοντας πως «οι βουλευτές δεν είναι απλοί ιμάντες μεταφοράς του κλίματος των πολιτών, αλλά πολιτικοί διαμορφωτές της κοινής γνώμης».

Η απάντηση των αγροτών αναμένεται εντός της ημέρας, στη συνεδρίαση του πανελλαδικού συντονιστικού οργάνου στη Νίκαια. Το βασικό ερώτημα είναι εάν θα υπάρξει διάλογος ή νέα όξυνση του μετώπου, καθώς στα μπλόκα επικρατεί κλίμα επιφυλακτικότητας — ακόμη και άρνησης προσέλευσης — εφόσον δεν υπάρξουν δεσμεύσεις από την κυβέρνηση για το κόστος παραγωγής.

Την Παρασκευή το απόγευμα, αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας πραγματοποίησαν πορεία με τρακτέρ έξω από τα πολιτικά γραφεία τριών βουλευτών της ΝΔ στη Λάρισα, στέλνοντας μήνυμα συνέχισης των κινητοποιήσεων. Οι εισηγήσεις που μεταφέρονται στη σημερινή πανελλαδική σύσκεψη κινούνται, σύμφωνα με πληροφορίες, προς την κατεύθυνση της κλιμάκωσης.

Νωρίτερα, το πρωί της Παρασκευής, είχε προηγηθεί μεγάλο συλλαλητήριο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου αγρότες εμφανίστηκαν με τρακτέρ διακοσμημένα με φέρετρα, σε μια συμβολική κίνηση που αποτυπώνει την αγωνία και την οργή για το αυξημένο κόστος παραγωγής.

«Δεν κάνουμε πίσω», δήλωσε εκπρόσωπος των αγροτών, τονίζοντας ότι ο αγώνας τους αφορά όχι μόνο το επάγγελμα αλλά και τη διατροφική ασφάλεια της χώρας.

«Είναι λύσεις που αφορούν όλον τον ελληνικό λαό. Για να ξέρουμε τι θα τρώμε τα επόμενα χρόνια», πρόσθεσε.

Οι αγρότες απορρίπτουν τις επιδοματικές λύσεις, τις οποίες χαρακτηρίζουν πρόσκαιρες και αναποτελεσματικές, ενώ εξαπολύουν κριτική στο υπουργείο Οικονομικών για τα κριτήρια των ενισχύσεων.

«Έχουμε καταντήσει μια χώρα των επιδομάτων. Τρέχουμε όλη μέρα στα λογιστικά γραφεία για χαρτιά», ανέφερε ένας ομιλητής.

Άλλος αγρότης σχολίασε σκωπτικά: «Ό,τι του κατεβαίνει του Χατζηδάκη στο κεφάλι, το εφαρμόζει. Έχεις 9.999 ευρώ; Παίρνεις επίδομα. Έχεις 10.001; Δεν παίρνεις».

Το κλίμα στα μπλόκα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο, με αρκετούς να θεωρούν τις προσκλήσεις για διάλογο «κινήσεις τακτικής» της κυβέρνησης. «Δεν θα πάει κανείς. Μη διανοηθεί και πάει κανείς στη Βουλή», είπε ομιλητής στη Νίκαια, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχουν σε συζητήσεις «προκαθορισμένες και χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο».

Ενίσχυση των μπλόκων λίγο πριν τα Χριστούγεννα

Στην Πελοπόννησο, οι αγρότες διατηρούν «σκληρή στάση» με ισχυρή παρουσία σε κομβικά σημεία: από Κόρινθο προς Πάτρα, στα διόδια Κιάτου, στο Αίγιο στη γέφυρα Σελινούντα, στην περιμετρική της Πάτρας, στην Κάτω Αχαΐα και στον Πύργο.

Αντίστοιχα, μπλόκα υπάρχουν από Κόρινθο προς Καλαμάτα, στη Νεστάνη Αρκαδίας, στη Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης και στην είσοδο της Σπάρτης.

