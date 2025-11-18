Συνάντηση Κατσανιώτη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην Κωνστνατινούπολη

Στην Κωνσταντινούπολη βρέθηκε ο Βουλευτής Αχαΐας ΝΔ και πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών, Ανδρέας Κατσανιώτης με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από την εις αρχιερέα χειροτονία του Μητροπολίτη, Γέροντος Δέρκων κ.κ. Αποστόλου.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Κωνσταντινούπολη είχε την τιμή να συναντηθεί με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο.

Μετά το πέρας της επίσκεψης, ο κ. Κατσανιώτης δήλωσε: «Ευχαριστώ θερμά τον Παναγιώτατο για τη φιλοξενία και την πατρική του ευλογία, καθώς και τον Μητροπολίτη Δέρκων κ.κ. Απόστολο για την τιμητική πρόσκληση στη σημαντική αυτή επέτειο. Εύχομαι ολόψυχα έτη πολλά και καρποφόρα στο ευλογημένο έργο του.»

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



