Συνάντηση με Κυρανάκη ο Κώστας Σβόλης

Τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη συνάντησε σήμερα ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου Πατρέων Κώστας Σβόλης.

30 Οκτ. 2025 21:06
Pelop News

Τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη συνάντησε σήμερα ο Κώστας Σβόλης, ανταλλάσσοντας σκέψεις κι απόψεις μέσα σε εξαιρετικό κλίμα.

Οπως έγραψε ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου Πατρέων: «Είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε και να συζητήσουμε θέματα που αφορούν την πόλη μας, την Πάτρα, με τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών κ. Κυρανάκη, στις 30/10/2025, ανταλλάσσοντας σκέψεις και απόψεις. Κοινός παρονομαστής αλλά και στόχος στη συζήτηση, το θέμα της άμεσης σύνδεσης της πόλης με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Σε μία γόνιμη και εποικοδομητική συνάντηση συμφωνήθηκε ότι η Πάτρα αξίζει έργα που σέβονται τους κατοίκους και το αστικό περιβάλλον, και που πραγματικά ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών. Μόνο με τη συνεργασία της τοπικής κοινωνίας και της κεντρικής διοίκησης θα προκριθεί η βέλτιστη λύση για ένα έργο κομβικής σημασίας για την πόλη μας. Ο Υπουργός δεσμεύτηκε για τη διενέργεια διαβούλευσης στο άμεσο χρονικό διάστημα».

