Συνάντηση Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Τετ α τετ στη Βουλή κατόπιν αιτήματος Ανδρουλάκη

Συνάντηση Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
03 Μαρ. 2026 8:45
Pelop News

Με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη θα συναντηθεί σήμερα Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, στις 12:00 στη Βουλή, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συνάντηση πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για κατ’ ιδίαν ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις προτεραιότητες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και τη θέση της χώρας εν μέσω της κλιμάκωσης στην περιοχή.

Η συνάντηση θα είναι off the record και εστιασμένη αποκλειστικά σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όπως επισημαίνουν πηγές από το ΠΑΣΟΚ. Ο πρωθυπουργός έχει δηλώσει ανοιχτός σε παρόμοιες κατ’ ιδίαν ενημερώσεις προς άλλους πολιτικούς αρχηγούς, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να τοποθετηθεί αύριο Τετάρτη στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, όπου θα αναφερθεί και στις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Έκτακτο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής

Την ίδια ημέρα, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συγκαλεί εκτάκτως το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΣΕΠ) στις 10:00, με κύριο αντικείμενο τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή. Η συνεδρίαση θα ενημερώσει τα κόμματα για την κατάσταση και τις ελληνικές θέσεις.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών θα ενημερώσει τακτικά τη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στην αυξημένη κινητικότητα της ελληνικής κυβέρνησης λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στην προστασία Ελλήνων πολιτών, την υποστήριξη της Κύπρου και τη διατήρηση εθνικής συναίνεσης σε κρίσιμα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:30 Πατρινοί από τη Μέση Ανατολή στην «Π»: «Είμαστε πολύ ανήσυχοι, αλλά όχι σε πανικό…»
10:22 Η Μοσάντ είχε χακάρει τις κάμερες εδώ και έναν χρόνο, ήξερε τα πάντα για τον Χαμενεϊ
10:16 Bloomberg: Ο πόλεμος Ιράν «τροφοδοτεί» παγκόσμιο πληθωρισμό
10:15 Που θα δείτε μάχες για Premier League και Κύπελλο Γαλλίας
10:05 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
9:57 Ακρίτα: «Είμαστε με το Ιράν και κάθε χώρα που δέχεται εισβολή»
9:51 Φυσικό αέριο: Έκρηξη άνω του 20%
9:43 Στις Βρυξέλλες ο Πιερρακάκης
9:25 Όρια συνταξιοδότησης: «Κλειδωμένα» έως το 2030, τι εξετάζει το υπουργείο
9:20 Ισραηλινές δυνάμεις περνούν τα σύνορα του Λιβάνου, βομβαρδίζει Τεχεράνη και Βηρυτό ο IDF
9:17 Ουμάρ Τζαμπραΐλοφ: Ο Ρώσος μεγιστάνας με τα μυστικά του Έπστιν βρέθηκε νεκρός
9:08 Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Εγκαταλείψτε άμεσα τη Μέση Ανατολή»
9:06 Οι επαφές Δένδια σήμερα στην Κύπρο, το πρόγραμμα
9:03 Νέο κύμα ανατιμήσεων σε τρόφιμα: Ποια προϊόντα παίρνουν «φωτιά»
8:56 Η Γαλλία στέλνει στρατό στην Κύπρο, θετική ανταπόκριση και από Γερμανία
8:53 ΕΝΦΙΑ: Έρχονται τα ραβασάκια του 2026, πότε πληρώνεται η α’ δόση
8:45 Συνάντηση Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
8:45 Πάτρα: Διημέριδα του ΕΑΠ «Ερευνητικές κατευθύνσεις και προοπτικές στα Μαθηματικά»
8:37 Σβόλης: «Ο Δήμος Πατρέων αυτοδιοικητικός – πολιτικός παρίας με ευθύνη του».
8:32 Κατασχεμένα ακίνητα: Ξεμπλοκάρουν οι πωλήσεις, «ανάσα» σε χιλιάδες οφειλέτες – Ποιες οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ