Συνάντηση Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη θα συναντηθεί σήμερα Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, στις 12:00 στη Βουλή, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συνάντηση πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για κατ’ ιδίαν ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις προτεραιότητες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και τη θέση της χώρας εν μέσω της κλιμάκωσης στην περιοχή.

Η συνάντηση θα είναι off the record και εστιασμένη αποκλειστικά σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όπως επισημαίνουν πηγές από το ΠΑΣΟΚ. Ο πρωθυπουργός έχει δηλώσει ανοιχτός σε παρόμοιες κατ’ ιδίαν ενημερώσεις προς άλλους πολιτικούς αρχηγούς, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να τοποθετηθεί αύριο Τετάρτη στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, όπου θα αναφερθεί και στις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Έκτακτο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής

Την ίδια ημέρα, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συγκαλεί εκτάκτως το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΣΕΠ) στις 10:00, με κύριο αντικείμενο τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή. Η συνεδρίαση θα ενημερώσει τα κόμματα για την κατάσταση και τις ελληνικές θέσεις.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών θα ενημερώσει τακτικά τη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στην αυξημένη κινητικότητα της ελληνικής κυβέρνησης λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στην προστασία Ελλήνων πολιτών, την υποστήριξη της Κύπρου και τη διατήρηση εθνικής συναίνεσης σε κρίσιμα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

