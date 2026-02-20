Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ανώτατο διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη – Στο επίκεντρο η συνεισφορά της Ελλάδας στη Συμμαχία

Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε ο ανώτατος συμμαχικός διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στη συμβολή της Ελλάδας στη συλλογική άμυνα και στις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας.

20 Φεβ. 2026 14:49
Pelop News

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον ανώτατο διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη (SACEUR), πτέραρχο Alexus G. Grynkewich, στο πλαίσιο της περιοδείας του σε πρωτεύουσες χωρών-μελών της Συμμαχίας.

Η επίσκεψη του Αμερικανού αξιωματούχου στην Αθήνα περιλάμβανε επαφές με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας, μεταξύ των οποίων τον υπουργό Εθνικής Άμυνας και τον αρχηγό του ΓΕΕΘΑ, ενώ στο πρόγραμμά του εξετάζονταν και επισκέψεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπως στη Σούδα ή στη Λάρισα.

Κατά τη συνάντηση στο πρωθυπουργικό γραφείο, σύμφωνα με κυβερνητικές πληροφορίες, επιβεβαιώθηκε η σταθερή συνεισφορά της Ελλάδας στη συλλογική άμυνα του ΝΑΤΟ. Υπογραμμίστηκε ότι η χώρα τήρησε τη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 2% του ΑΕΠ ακόμη και κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, ενώ σήμερα οι σχετικές δαπάνες υπερβαίνουν το 3% του ΑΕΠ.

Η παρουσία του ανώτατου διοικητή της Συμμαχίας στην Αθήνα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της συνεργασίας με τα κράτη-μέλη, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων. Το ΝΑΤΟ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη στρατηγική θέση της Ελλάδας και στον ρόλο της στη νοτιοανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο πρωθυπουργός είχε επίσης συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας το σταθερό πλαίσιο συνεργασίας Αθήνας–Ουάσιγκτον σε θέματα άμυνας και ασφάλειας.

14:49 Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ανώτατο διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη – Στο επίκεντρο η συνεισφορά της Ελλάδας στη Συμμαχία
