Συνάντηση Μητσοτάκη – Μόντι στο Νέο Δελχί: Άμυνα και τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο των επαφών

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι έχει σήμερα στο Νέο Δελχί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στη χώρα. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται η περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομία και την άμυνα.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός θα συμμετάσχει επίσης στις εργασίες του AI Impact Summit, διεθνούς συνόδου με αντικείμενο τη διαμόρφωση ενός παγκόσμιου πλαισίου για την τεχνητή νοημοσύνη.

Άμυνα και κοινά εξοπλιστικά προγράμματα

Κεντρικό πεδίο σύγκλισης των δύο χωρών αποτελεί η αμυντική συνεργασία. Ελλάδα και Ινδία διαθέτουν κοινά οπλικά συστήματα, όπως τα μαχητικά αεροσκάφη Dassault Rafale, στοιχείο που δημιουργεί προοπτικές για ενίσχυση της συνεργασίας σε επίπεδο ασκήσεων αλλά και αμυντικής βιομηχανίας.

Η σημερινή συνάντηση πραγματοποιείται δυόμισι χρόνια μετά την επίσκεψη του Ινδού πρωθυπουργού στην Αθήνα, κατά την οποία οι διμερείς σχέσεις αναβαθμίστηκαν σε στρατηγική εταιρική. Ακολούθησε η επίσημη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ινδία, με τις δύο πλευρές να προωθούν έκτοτε τη συνολική αναβάθμιση της συνεργασίας τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα έχει ενισχύσει τη διπλωματική της παρουσία στην Ινδία με τη λειτουργία νέων προξενικών αρχών στη Βομβάη και την Μπανγκαλόρ.

Ο ρόλος της Ελλάδας στον διάδρομο IMEC

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στον υπό σχεδιασμό οικονομικό διάδρομο India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC), που συνδέει την Ινδία με τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. Η Αθήνα επιδιώκει να διαδραματίσει ρόλο πύλης του Ινδο-Ειρηνικού προς την ευρωπαϊκή αγορά, αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων.

Ο σχεδιασμός του διαδρόμου προβάλλεται ως εναλλακτική πρόταση σε υφιστάμενες εμπορικές διαδρομές, με στόχο την ενίσχυση της συνδεσιμότητας, των επενδύσεων και του εμπορίου μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών.

Διεύρυνση συνεργασίας σε πολλαπλούς τομείς

Η ελληνοϊνδική συνεργασία επεκτείνεται σε τομείς όπως η ασφάλεια, οι επενδύσεις, το εμπόριο, η επιστήμη και η τεχνολογία, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, ο τουρισμός και η γεωργία. Παράλληλα, η υπό διαπραγμάτευση εμπορική συμφωνία Ε.Ε.–Ινδίας αναμένεται να ενισχύσει το πλαίσιο διμερούς εμπορίου και να δημιουργήσει νέες προοπτικές πρόσβασης στην ινδική αγορά.

Σε συνέντευξή του στο ινδικό δίκτυο Times Now, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι βασική του προτεραιότητα είναι η ουσιαστική ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας–Ινδίας, σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες διαθέτουν σημαντικές συνέργειες πέραν των ιστορικών και πολιτισμικών δεσμών τους.

Αναφερόμενος στον IMEC, υπογράμμισε τις δυνατότητες που δημιουργούνται σε τομείς όπως η ναυτιλία και οι άμεσες ξένες επενδύσεις, επισημαίνοντας τη δραστηριοποίηση ινδικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και ο όμιλος GMR Group, που συμμετέχει στην ανάπτυξη μεγάλου αεροδρομιακού έργου στη χώρα.

Έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στη στρατηγική της Ελλάδας για την τεχνητή νοημοσύνη, επισημαίνοντας τόσο τις αναπτυξιακές δυνατότητες όσο και τις προκλήσεις που σχετίζονται με ζητήματα δημοκρατίας, παραπληροφόρησης και προστασίας ανηλίκων.

Στο περιθώριο της συνόδου στο Νέο Δελχί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να έχει επαφές με ηγετικά στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογικής κοινότητας, με αντικείμενο τη ρύθμιση και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε διεθνές επίπεδο.

