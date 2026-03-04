Συνάντηση Πελετίδη με τον Πρέσβη Κούβας

Ο Κώστας Πελετίδης, δήμαρχος Πατρέων, ο Μιχάλης Σελέκος, δήμαρχος Χαϊδαρίου, ο Βαγγέλης Σίμος, δήμαρχος Πετρούπολης, ο Ηλίας Σταμέλος, δήμαρχος Καισαριανής, ο Στέλιος Τσικριτσής, δήμαρχος Τυρνάβου, ο Νίκος Νταλαγιάννης, Αντιδήμαρχος Τυρνάβου και ο Ξενοφών Κόχιλας Δημοτικός Σύμβουλος Ικαρίας συναντήθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης 3/03/2026 με τον πρέσβη της Κούβας στην Ελλάδα, Aramis Fuente Hernández.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης του Δήμου Πατρεών: «Ο κουβανικός λαός, όλα αυτά τα χρόνια, από τη μέρα της επανάστασης το 1959, αντιπαλεύει την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα και τις υπονομευτικές ενέργειες των ΗΠΑ, τον ασφυκτικό οικονομικό και εμπορικό αποκλεισμό του, το γνωστό «εμπάργκο», για την επιλογή του να πάρει την τύχη του στα χέρια του και να καθορίσει την πορεία της πατρίδας του με βάση τα δικά του συμφέροντα.

Η αντιπροσωπεία των εκλεγμένων με τη «Λαϊκή Συσπείρωση», αφού ενημερώθηκαν από τον Πρέσβη της Κούβας λεπτομερώς για τις διαρκείς επιθετικές προσπάθειες των ΗΠΑ, για τα μέτρα αποκλεισμού του νησιού και τις συνέπειές τους, εξέφρασε την αλληλεγγύη της στον κουβανικό λαό, που αντιστέκεται με περηφάνια για πάνω από 6 δεκαετίες και συνεχίζει να στέκεται όρθιος. Καταδικάστηκαν οι νέες απειλές και οι εκβιασμοί των ΗΠΑ, το συνεχιζόμενο πολύχρονο «εμπάργκο» και η περαιτέρω ενίσχυσή του.

Οι Δήμαρχοι δεσμεύτηκαν ότι θα πάρουν όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, ώστε να εκφραστεί έμπρακτα η στήριξή τους στο λαό της Κούβας. Με κάθε τρόπο θα συνεχιστούν οι προσπάθειες αποκάλυψης και καταδίκης του αποκλεισμού από τις ΗΠΑ, τα σενάρια για στρατιωτική επέμβαση, αλλά και η διεκδίκηση της διαγραφής της Κούβας από την κατάπτυστη λίστα των ΗΠΑ περί “κρατών χορηγών της τρομοκρατίας».

