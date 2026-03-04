Συνάντηση Πελετίδη με τον Πρέσβη Κούβας

Ο Κώστας Πελετίδης στην αντιπροσωπεία δημάρχων που συναντήθηκαν με τον Πρέσβη της Κούβας, στην Ελλάδα.

Συνάντηση Πελετίδη με τον Πρέσβη Κούβας
04 Μαρ. 2026 10:26
Pelop News

Ο Κώστας Πελετίδης, δήμαρχος Πατρέων, ο Μιχάλης Σελέκος, δήμαρχος Χαϊδαρίου, ο Βαγγέλης Σίμος, δήμαρχος Πετρούπολης, ο Ηλίας Σταμέλος, δήμαρχος Καισαριανής, ο Στέλιος Τσικριτσής, δήμαρχος Τυρνάβου, ο Νίκος Νταλαγιάννης, Αντιδήμαρχος Τυρνάβου και ο Ξενοφών Κόχιλας Δημοτικός Σύμβουλος Ικαρίας συναντήθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης 3/03/2026 με τον πρέσβη της Κούβας στην Ελλάδα, Aramis Fuente Hernández.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης του Δήμου Πατρεών: «Ο κουβανικός λαός, όλα αυτά τα χρόνια, από τη μέρα της επανάστασης το 1959, αντιπαλεύει την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα και τις υπονομευτικές ενέργειες των ΗΠΑ, τον ασφυκτικό οικονομικό και εμπορικό αποκλεισμό του, το γνωστό «εμπάργκο», για την επιλογή του να πάρει την τύχη του στα χέρια του και να καθορίσει την πορεία της πατρίδας του με βάση τα δικά του συμφέροντα.

Η αντιπροσωπεία των εκλεγμένων με τη «Λαϊκή Συσπείρωση», αφού ενημερώθηκαν από τον Πρέσβη της Κούβας λεπτομερώς για τις διαρκείς επιθετικές προσπάθειες των ΗΠΑ, για τα μέτρα αποκλεισμού του νησιού και τις συνέπειές τους, εξέφρασε την αλληλεγγύη της στον κουβανικό λαό, που αντιστέκεται με περηφάνια για πάνω από 6 δεκαετίες και συνεχίζει να στέκεται όρθιος. Καταδικάστηκαν οι νέες απειλές και οι εκβιασμοί των ΗΠΑ, το συνεχιζόμενο πολύχρονο «εμπάργκο» και η περαιτέρω ενίσχυσή του.

Οι Δήμαρχοι δεσμεύτηκαν ότι θα πάρουν όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, ώστε να εκφραστεί έμπρακτα η στήριξή τους στο λαό της Κούβας. Με κάθε τρόπο θα συνεχιστούν οι προσπάθειες αποκάλυψης και καταδίκης του αποκλεισμού από τις ΗΠΑ, τα σενάρια για στρατιωτική επέμβαση, αλλά και η διεκδίκηση της διαγραφής της Κούβας από την κατάπτυστη λίστα των ΗΠΑ περί “κρατών χορηγών της τρομοκρατίας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:22 Άνοιξε στα δύο δεξαμενόπλοιο που μετέφερε LNG στη Μεσόγειο – Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία
14:13 Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Βεζένκοφ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ
14:13 Δένδιας για την απόφαση κατά της Χρυσής Αυγής: «Ιστορικός σταθμός για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου»
14:00 Δωρεάν επικοινωνία για Έλληνες στον Κόλπο: Έκτακτα μέτρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
14:00 Τουρκία: Εξουδετερώθηκε πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν πριν εισέλθει στη χώρα
13:57 Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο είχαν στόχο τη Σούδα
13:49 Μητσοτάκης για επιστολική ψήφο αποδήμων: Ανοίγει παράθυρο αλλαγών για ευρύτερη συναίνεση
13:40 Φάμελλος κατά κυβέρνησης για τη στάση στη Μέση Ανατολή: Ζητά σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών
13:34 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 17χρονος μετά την επίθεση σε συμμαθητή – Προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό
13:28 Δυτική Αχαΐα: Δήμος και ξενοδόχοι σε κοινή γραμμή για τουρισμό και υποδομές
13:25 ΙΕΛΚΑ: Στο 1,38% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Φεβρουάριο – Ακριβότερα κρέας και φρούτα
13:21 Μητσοτάκης στη Βουλή: Αντιπαράθεση με Κουτσούμπα και αιχμές προς τα δεξιά της ΝΔ για την Κύπρο
13:16 Σρι Λάνκα: Ανασύρθηκαν σοροί από την ιρανική φρεγάτα – Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
13:15 Τέλος στην αγωνία για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, πότε γίνονται οι αιτήσεις
13:12 Ραγκούσης – Μαντζουράνης: «Κόκκινη γραμμή» η αποστολή φρεγατών και μαχητικών στην Κύπρο
13:09 Ζεφύρι: Εντοπίστηκε τηλεφωνικό κέντρο απάτης – Έξι συλλήψεις και λεία πάνω από 300.000 ευρώ
13:06 Αυτά τα ζώδια θα έχουν την καλύτερη χρονιά μετά το 2020
13:01 O Ανδρουλάκης ζητά προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές
13:00 Η κρίση στη Μέση Ανατολή ανεβάζει τα καύσιμα – Αυξήσεις σε βενζίνη και πετρέλαιο και στην Πάτρα
12:56 Αγρίνιο: Νέα κακουργηματική δίωξη στη νταντά για την υπόθεση ασέλγειας σε βάρος 4χρονου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ