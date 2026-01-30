Συνάντηση Πιερρακάκη – Λαγκάρντ: Θα καταστήσουμε την ευρωζώνη ισχυρότερη
Η ανάρτηση του Πιερρακάκη για συνάντηση με Κριστίν Λαγκάρντ
Με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, συναντήθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης.
Σε ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χαρακτήρισε ως εξαιρετική τη συνάντηση ο υπουργός.
Επίσης, ανέφερε ότι αντικείμενο της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην έδρα της ΕΚΤ στη Φραγκφούρτη, ήταν η εξέταση των εργασιακών προτεραιοτήτων του Eurogroup κατά την επόμενη περίοδο, καθώς επικεντρωνόμαστε να καταστήσουμε την ευρωζώνη ισχυρότερη και περισσότερο ανθεκτική.
