Συνάντηση Πιερρακάκη – Λαγκάρντ: Θα καταστήσουμε την ευρωζώνη ισχυρότερη

Με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, συναντήθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σε ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χαρακτήρισε ως εξαιρετική τη συνάντηση ο υπουργός.

Επίσης, ανέφερε ότι αντικείμενο της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην έδρα της ΕΚΤ στη Φραγκφούρτη, ήταν η εξέταση των εργασιακών προτεραιοτήτων του Eurogroup κατά την επόμενη περίοδο, καθώς επικεντρωνόμαστε να καταστήσουμε την ευρωζώνη ισχυρότερη και περισσότερο ανθεκτική.

