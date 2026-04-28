Συνάντηση Πολιτευτή ΝΔ Αχαΐας Ανδρέα Τσώκου με τον Υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Κώτσηρα

Ανδρέας Τσώκος: «Προτάσεις για οικονομική στήριξη επιχειρήσεων της Αχαΐας και ιδιαίτερα όσων έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές»

28 Απρ. 2026 10:00
Pelop News

Σε κλίμα αλληλοκατανόησης, ουσιαστικού διαλόγου και αναζήτησης πρακτικών λύσεων, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα, Ανδρέα Τσώκου, με τον Υφυπουργό Οικονομικών, Γιώργο Κώτσηρα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τέθηκαν επί τάπητος οι τρέχουσες εξελίξεις και συζητήθηκαν τα πρόσφατα κυβερνητικά μέτρα που θωρακίζουν τη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας και ανακουφίζουν σημαντικά, κυρίως, τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Επιπλέον, η συνάντηση εστίασε άμεσα στις τοπικές ιδιαιτερότητες της Αχαΐας, με έμφαση στις πληγές που άφησαν πίσω τους οι περσινές πυρκαγιές.

Αναγνωρίζοντας ότι αρκετές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στις πληγείσες περιοχές στην Αχαΐα, αντιμετωπίζουν προβλήματα, ο Αχαιός πολιτευτής πρότεινε την επιτάχυνση των υφιστάμενων διαδικασιών για την ολοκλήρωση της αποζημίωσης των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και την λήψη νέων μέτρων στήριξης για όσες επιχειρήσεις εστίασης και τουρισμού επλήγησαν έμμεσα από τις πυρκαγιές.

Ο Ανδρέας Τσώκος ανέφερε σχετικά: «Η πολιτική έχει νόημα μόνο όταν μπορεί να προσφέρει λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας. Με τον Υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Κώτσηρα είχαμε μια εξαιρετικά εποικοδομητική συζήτηση για την οικονομία της Αχαΐας.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει θέσει στέρεες βάσεις στην οικονομία και ήλθε πλέον η ώρα να δώσουμε έμφαση στη στήριξη του τοπικού επιχειρηματία που προσπαθεί να ορθοποδήσει μετά τις περσινές πυρκαγιές. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε και να προτείνουμε δράσεις που τονώνουν τον τόπο μας, με προσήλωση στο αποτέλεσμα».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:58 Έλον Μασκ και Σαμ Άλτμαν στα χαρακώματα: Η δίκη που απειλεί να ταράξει την OpenAI
15:56 Ενας 89χρονος, πέντε τραυματίες, ένα κράτος απόν
15:50 Reuters: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εγκαταλείπουν τον ΟΠΕΚ – Βαρύ πλήγμα για τη Σαουδική Αραβία
15:42 New IRA: Απειλεί με βόμβες στα σπίτια αστυνομικών στη Βόρεια Ιρλανδία
15:34 Απώλεια βάρους: Γιατί ένα μικρό γλυκό μπορεί να βοηθήσει περισσότερο από τη στέρηση
15:30 Θεσσαλονίκη: Αμετανόητος 35χρονος stalker – Επί τέσσερα χρόνια παρενοχλούσε 26χρονη
15:25 Δυναμική Συμμετοχή της Affidea στο Delphi Economic Forum
15:17 Νέα συσκευασία για τη Σόδα ΚΡΙΝΟΣ σε αλουμινένιο κουΤάκι 330ml
15:17 Νέα ένταση Ουκρανίας – Ισραήλ: Ο Ζελένσκι μιλά για «κλεμμένα» σιτηρά από τη Ρωσία
15:08 myΔΕΗ: Νέες προσφορές και επιβραβεύσεις μέσω myRewards Coupons
15:06 Κίμπερλι Γκιλφόιλ από Τίρανα: Η συνεργασία ΗΠΑ, Αλβανίας και Ελλάδας κάνει την περιοχή πιο ασφαλή
15:00 Νέα γαλάζια βολή κατά Σκέρτσου: «Δεν μπορεί να αποφασίζει για εμάς χωρίς να μας ακούει»
15:00 Τα Πανεπιστήμια Πατρών και Λευκωσίας δείχνουν τον δρόμο: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός πολύτιμος βοηθός στα σχολεία
14:56 «Νταντάδες της Γειτονιάς»: 13.500 επισκέψεις από την πρώτη ημέρα στην πλατφόρμα
14:51 Πλεονάσματα, ανάπτυξη και επιδοματική πολιτική
14:47 Τα σχολεία της Αχαΐας στο Αργοστόλι για την Ημέρα της Ευρώπης 2026, σε δράση του  Europe Direct της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
14:42 Νέα ένταση στα Βορίζια: Καταγγελία για απειλές σε 11χρονο και δύο συλλήψεις
14:40 Το pre-game για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα
14:39 Τσατραφύλλιας: Ψυχρή εισβολή από την Ουκρανία φέρνει «θερμοκρασιακό σοκ» στην Πρωτομαγιά
14:30 Η διοίκηση του ΝΟΠ κάλεσμα για τα Χανιά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
