Συνάντηση Πολιτευτή ΝΔ Αχαΐας Ανδρέα Τσώκου με τον Υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Κώτσηρα

Σε κλίμα αλληλοκατανόησης, ουσιαστικού διαλόγου και αναζήτησης πρακτικών λύσεων, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα, Ανδρέα Τσώκου, με τον Υφυπουργό Οικονομικών, Γιώργο Κώτσηρα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τέθηκαν επί τάπητος οι τρέχουσες εξελίξεις και συζητήθηκαν τα πρόσφατα κυβερνητικά μέτρα που θωρακίζουν τη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας και ανακουφίζουν σημαντικά, κυρίως, τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Επιπλέον, η συνάντηση εστίασε άμεσα στις τοπικές ιδιαιτερότητες της Αχαΐας, με έμφαση στις πληγές που άφησαν πίσω τους οι περσινές πυρκαγιές.

Αναγνωρίζοντας ότι αρκετές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στις πληγείσες περιοχές στην Αχαΐα, αντιμετωπίζουν προβλήματα, ο Αχαιός πολιτευτής πρότεινε την επιτάχυνση των υφιστάμενων διαδικασιών για την ολοκλήρωση της αποζημίωσης των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και την λήψη νέων μέτρων στήριξης για όσες επιχειρήσεις εστίασης και τουρισμού επλήγησαν έμμεσα από τις πυρκαγιές.

Ο Ανδρέας Τσώκος ανέφερε σχετικά: «Η πολιτική έχει νόημα μόνο όταν μπορεί να προσφέρει λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας. Με τον Υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Κώτσηρα είχαμε μια εξαιρετικά εποικοδομητική συζήτηση για την οικονομία της Αχαΐας.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει θέσει στέρεες βάσεις στην οικονομία και ήλθε πλέον η ώρα να δώσουμε έμφαση στη στήριξη του τοπικού επιχειρηματία που προσπαθεί να ορθοποδήσει μετά τις περσινές πυρκαγιές. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε και να προτείνουμε δράσεις που τονώνουν τον τόπο μας, με προσήλωση στο αποτέλεσμα».

