Συνάντηση Τασούλα – Καραμανλή στο Προεδρικό Μέγαρο με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Συνάντηση με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστας Καραμανλής είχε σήμερα, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική πολιτική, με έμφαση στις τρέχουσες γεωπολιτικές προκλήσεις, αλλά και στις θεσμικές εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών επαφών που πραγματοποιεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με πρώην πρωθυπουργούς και πολιτικά πρόσωπα με ισχυρό θεσμικό αποτύπωμα, στο πλαίσιο της θεσμικής συνέχειας και της ανταλλαγής απόψεων για κρίσιμα ζητήματα της επικαιρότητας.

