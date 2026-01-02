Συνάντηση Τασούλα με τον Έλληνα πρέσβη στην Κύπρο

Στο Προεδρικό Μέγαρο δέχθηκε σήμερα τον πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο, Κωνσταντίνο Κόλλια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο πλευρές συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, ενόψει και της κυπριακής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2026. Επιπλέον, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου.

Ο πρέσβης Κωνσταντίνος Κόλλιας απηύθυνε πρόσκληση στον Πρόεδρο Τασούλα να επισκεφθεί την Κύπρο κατά την επέτειο της 25ης Μαρτίου, εορταστική ημερομηνία για τον Ελληνισμό.

Η συνάντηση αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών.

