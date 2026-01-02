Συνάντηση Τασούλα με τον Έλληνα πρέσβη στην Κύπρο

Συζητήθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις στο Κυπριακό και διμερή θέματα. Πρόσκληση για επίσκεψη στην επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Συνάντηση Τασούλα με τον Έλληνα πρέσβη στην Κύπρο
02 Ιαν. 2026 15:40
Pelop News

Στο Προεδρικό Μέγαρο δέχθηκε σήμερα τον πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο, Κωνσταντίνο Κόλλια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο πλευρές συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, ενόψει και της κυπριακής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2026. Επιπλέον, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου.

Ο πρέσβης Κωνσταντίνος Κόλλιας απηύθυνε πρόσκληση στον Πρόεδρο Τασούλα να επισκεφθεί την Κύπρο κατά την επέτειο της 25ης Μαρτίου, εορταστική ημερομηνία για τον Ελληνισμό.

Η συνάντηση αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:25 Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Ερντογάν τη Δευτέρα, τι θα συζητηθεί
16:16 Κραν Μοντανά: Αγωνία για την 15χρονη Αλίκη – Αγώνας για ταυτοποίηση θυμάτων και τραυματιών
16:13 Επίσκεψη Νόρας Δράκου στα παιδιά των δημοτικών σχολείων
16:08 Ανδραβίδα: Τραγικό τέλος για 49χρονο ανήμερα Πρωτοχρονιάς
15:53 Τράπεζα της Ελλάδος: Αύξηση καταθέσεων και δανείων – Θετικές ροές σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις
15:40 Συνάντηση Τασούλα με τον Έλληνα πρέσβη στην Κύπρο
15:31 Γαβαλάς: Πώς υποδέχθηκε το 2026 ο γνωστός σχεδιαστής μόδας ΦΩΤΟ
15:23 Αστρονομικό ημερολόγιο 2026: Εκλείψεις, υπερπανσέληνοι και εντυπωσιακά ουράνια φαινόμενα
15:15 Αγρότες αμετακίνητοι στα μπλόκα: Ποια είναι ανοιχτά σήμερα -Εισηγήσεις κλιμάκωσης πριν την πανελλαδική σύσκεψη Κυριακής
15:09 Πεύκη: Σύλληψη δύο ανηλίκων για ληστεία σε παιδιά που έλεγαν τα κάλαντα
15:00 Πάτρα: Χρονιά εξελίξεων στον θαλάσσιο τουρισμό
14:53 Δήμος Πατρέων: Πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το 2026, τα θέματα
14:44 Ζελένσκι: Ποιος είναι ο διάδοχος του Γέρμακ στο Γραφείο Προέδου της Ουκρανίας
14:37 σπιράλ: Στήνει και φέτος «το δέντρο με το γάλα»
14:25 Κραν Μοντανά: Δείτε πως ξεκίνησε η φονική πυρκαγιά ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
14:16 Μαρία Σάκκαρη: «Είμαι πολύ τυχερή», οι πρώτες δηλώσεις για τον αρραβώνα με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ΒΙΝΤΕΟ
14:07 ΕΛΣΤΑΤ: Ανεργία στο 8,2% τον Νοέμβριο, σημαντική μείωση σε ετήσια βάση
14:00 Αχαΐα: Οι αγρότες αποφασίζουν για το μπλόκο της Εγλυκάδας, κρίσιμη σύσκεψη την Κυριακή
13:53 Πάτρα: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για επιδότηση ενοικίου σε πυρόπληκτους του Αυγούστου
13:44 Πληρωμές ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο την επόμενη εβδομάδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ