Συνάντηση Τασούλα με τον Έλληνα πρέσβη στην Κύπρο
Συζητήθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις στο Κυπριακό και διμερή θέματα. Πρόσκληση για επίσκεψη στην επέτειο της 25ης Μαρτίου.
Στο Προεδρικό Μέγαρο δέχθηκε σήμερα τον πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο, Κωνσταντίνο Κόλλια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο πλευρές συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, ενόψει και της κυπριακής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2026. Επιπλέον, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου.
Ο πρέσβης Κωνσταντίνος Κόλλιας απηύθυνε πρόσκληση στον Πρόεδρο Τασούλα να επισκεφθεί την Κύπρο κατά την επέτειο της 25ης Μαρτίου, εορταστική ημερομηνία για τον Ελληνισμό.
Η συνάντηση αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών.
