Συνάντηση του Δημάρχου με τον Υπουργό Αθλητισμού Γ. Βρούτση, για το Παμπελοποννησιακό

«Δεν ικανοποιήθηκε το αίτημα για το ταρτάν του βοηθητικού σταδίου του Παμπελοποννησιακού και το ταρτάν του ανοιχτού Στίβου του Αθλητικού Κέντρου Λαδόπουλου» ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση

Συνάντηση του Δημάρχου με τον Υπουργό Αθλητισμού Γ. Βρούτση, για το Παμπελοποννησιακό
04 Μαρ. 2026 11:46
Pelop News

Με ανακοίνωση της η δημοτική  αρχή έκανε γνωστή την συνάντηση που είχε την Τρίτη στην Αθήνα με τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση σχετικά με την αλλαγή του ταρτάν του Παμπελοποννησιακού σταδίου, ωστόσο αναφέρθηκε ότι δεν έγινε δεκτά τα αιτήματα για αλλαγή του τάπητα στο βοηθητικό του Παμπελοπονησιακού σταδίου.

Η ανακοίνωση αναφέρει: “Σε συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Τάκης Πετρόπουλος, με τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, ενημερώθηκαν για την έγκριση της χρηματοδότησης τοποθέτησης νέου, ελαστικού τάπητα (ταρτάν) για το Κεντρικό Στάδιο του Παμπελοποννησιακού, ύψους 1.500.000 ευρώ.

Δεν ικανοποιήθηκε το αίτημα για το ταρτάν του βοηθητικού σταδίου του Παμπελοποννησιακού και το ταρτάν του ανοιχτού Στίβου του Αθλητικού Κέντρου Λαδόπουλου.

Ο Υπουργός ενημερώθηκε από τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο για την ανάγκη ριζικής συντήρησης του Παμπελοποννησιακού Σταδίου και την ανακατασκευή του ανοικτού γηπέδου μπάσκετ  βόλεϊ των Εργατικών Κατοικιών Παραλίας.

Η Δημοτική Αρχή, μαζί με τους αθλητικούς φορείς, θα συνεχίσει την αναζήτηση-διεκδίκηση της αναγκαίας χρηματοδότησης, για να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες της νεολαίας, των εργαζομένων  και των αθλητικών συλλόγων της πόλης μας, με ελεύθερη πρόσβαση του λαού σε σύγχρονες και οργανωμένες αθλητικές υποδομές.

Ο αθλητισμός είναι ανάγκη και δικαίωμα του λαού και της νεολαία, δεν προσφέρεται για εμπορική εκμετάλλευση και επιβάλλεται η δωρεάν ή φτηνή πρόσβαση όλων και ειδικότερα όλων των παιδιών χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς.

Η συμμετοχή ειδικά της νεολαίας σε αθλητικές δραστηριότητες, αποτελεί απάντηση και στα αυξανόμενα περιστατικά παραβατικότητας, είναι στάση ζωής, τρόπος επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης που λείπει από την καθημερινότητα των νέων ανθρώπων, αλλά και διέξοδος για την πλειοψηφία του λαού”.

 

