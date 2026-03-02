Συνάντηση Τσώκου με Χατζηδάκη για έργα υποδομής στην Αχαΐα

Με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, συναντήθηκε ο Πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα, Ανδρέας Τσώκος.

Σε ένα ιδιαίτερα θερμό αλλά και παραγωγικό κλίμα, στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η επόμενη ημέρα για την Πάτρα και την Αχαΐα, με έμφαση στην επιτάχυνση των μεγάλων έργων υποδομής που αποτελούν προτεραιότητα στην περιοχή.

Ρεαλιστικός Σχεδιασμός για την Αχαΐα

Καθώς η Αχαΐα χρειάζεται να κάνει σημαντικά βήματα σε κρίσιμους τομείς, η συζήτηση επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο η κυβερνητική στρατηγική για το 2026 θα δώσει λύσεις σε “χρονίζοντα” ζητήματα. Ο Ανδρέας Τσώκος μετέφερε στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης την ανάγκη για:

• Προώθηση και ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής που θα αλλάξουν τον χάρτη της περιοχής.

• Προσέλκυση επενδύσεων που θα ενεργοποιήσουν τις εγχώριες παραγωγικές δυνάμεις.

• Άμεση στήριξη των εισοδημάτων όλων των πολιτών, μέσω της μείωσης των φόρων και της κοινωνικής μέριμνας.

Ο Ανδρέας Τσώκος ανέφερε σχετικά: «Η Αχαΐα διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, για να πρωταγωνιστήσει σε μια νέα εποχή ανάπτυξης. Συζητήσαμε με τον Αντιπρόεδρο, Κωστή Χατζηδάκη, για το πώς θα αφήσουμε πίσω μας τις καθυστερήσεις δεκαετιών, που κράτησαν την Πάτρα και την Αχαΐα δέσμιες, ολοκληρώνοντας τα μεγάλα έργα υποδομής.

Βάζουμε τον πήχη ψηλά, με πλήρη επίγνωση των δυσκολιών, αλλά με αισιοδοξία και επιμονή για ένα καλύτερο αύριο για την περιοχή μας. Στόχος μας είναι να μη μένει στα χαρτιά η πρόοδος της οικονομίας, αλλά να φτάνει σε κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση του νομού μας.

Με σταθερά βήματα και στενή συνεργασία με την κυβέρνηση, αγωνιζόμαστε ώστε η Αχαΐα να οδηγηθεί σε μια νέα εποχή, με χειροπιαστά αποτελέσματα για όλους τους πολίτες».

