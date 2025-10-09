Συνδικάτο Οικοδόμων: Καλούμε τους εργαζόμενους του κλάδου μας να είναι σε απεργιακή ετοιμότητα

Η Διοίκηση του Συνδικάτου Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρας , συνεδρίασε την Τρίτη 7 Οκτώβρη και αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή μας στην απεργία της Τρίτης 14-10-2025, σε συντονισμό με τα Εργατικά Κέντρα και τις Ομοσπονδίες, ενάντια στο νομοσχέδιο έκτρωμα που θέλει να επιβάλει την 13ωρη εργασία.

Δηλαδή, δουλειά από το πρωί, μέχρι το βράδυ, κατάργηση του ελεύθερου χρόνου των εργαζομένων, τη ψυχική και βιολογική τους εξάντληση, την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, την απορύθμιση των οικογενειακών και κοινωνικών τους σχέσεων, την απογείωση της ευελιξίας και της εκμετάλλευσης..!

Η απεργία της Τρίτης, είναι η κλιμάκωση της μάχης που δώσαμε την 1η Οκτώβρη, όπου η συμμετοχή του κλάδου των κατασκευών ήταν καθολική, η επίθεση της μεγαλοεργοδοσίας μας βρήκε προετοιμασμένους, η δύναμη των εργαζομένων είναι μεγάλη, αυτή τη δύναμη είναι που φοβούνται κυβέρνηση και κεφάλαιο και προσπαθούν να περιορίσουν με αντεργατικούς νόμους, καταστολή και τρομοκρατία..!

Αυτό, που απαιτείται σήμερα για να πεταχτούν στα σκουπίδια το νομοσχέδιο-έκτρωμα και οι αντεργατικοί νόμοι όλων των κυβερνήσεων ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ για να μη ζήσουμε σαν σκλάβοι τον 21ο αιώνα, είναι να εμπιστευτούμε τη δύναμή μας, τα ταξικά συνδικάτα μας που οργανώνουν την πάλη ενάντια στην εκμετάλλευση, την ιστορία του κλάδου και την αποτελεσματικότητα των αγώνων μας μέχρι σήμερα..!

Τα ταξικά σωματεία το ένα μετά το άλλο προετοιμάζονται να μπουν στην απεργιακή μάχη την ημέρα, που θα φέρει η κυβέρνηση το νομοσχέδιο έκτρωμα προς ψήφιση.

Καλούμε τους εργαζόμενους του κλάδου μας να είναι σε απεργιακή ετοιμότητα, όλοι οι εργασιακοί κλάδοι μαζί, θα σχηματίσουμε ένα ισχυρό απεργιακό μέτωπο, έχουμε τη δύναμη και μπορούμε να ορίσουμε τις ζωές μας, διεκδικώντας τα αιτήματά μας μαχητικά με τη νέα απεργία.

Μόνο η δύναμη του οργανωμένου αγώνα με επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες μας μπορεί να φέρει θετικές εξελίξεις και νικηφόρα αποτελέσματα. Αγωνιζόμαστε για να μπορέσουμε να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας με αξιοπρέπεια, με δικαιώματα, απολαμβάνοντας τους κόπους της δουλειάς μας.

Το νέο νομοσχέδιο δίνει ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία στην εργοδοσία ώστε να διευθετεί τον εργάσιμο χρόνο κατα πώς τη συμφέρει, με κατάργηση του 8ωρου και την νομιμοποίηση της 13ωρης εκμετάλλευσης.

Πρόκειται για νομοσχέδιο κατά παραγγελία, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του κεφαλαίου, που έρχεται να νομιμοποιήσει και να επεκτείνει ακόμα περισσότερο την εργοδοτική ασυδοσία με την οποία οι εργαζόμενοι ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι σε μια σειρά χώρους δουλειάς.

Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ακόμα περισσότερο ο δρόμος για μεγαλύτερη εντατικοποίηση της εργασίας ώστε οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες να βγάλουν ακόμα περισσότερα κέρδη στις πλάτες μας, μέσα από εξοντωτικές, απάνθρωπες συνθήκες εργασίας και μισθούς που δεν φτάνουν ούτε για τις βασικές ανάγκες επιβίωσης μας.

Πρόκειται για τη συνέχεια των νομοσχεδίων με τα οποία η κυβερνητική πολιτική επέβαλε την 6ήμερη εργασία και έδωσε την δυνατότητα στους εργοδότες να πετσοκόβουν τον εργάσιμο χρόνο κατά πως βολεύει την κερδοφορία τους.

• Να αποσύρει τώρα η κυβέρνηση το αντεργατικό τερατούργημα που έφερε για διαβούλευση! Σταθερή δουλειά με δικαιώματα, 7ωρο – 5θήμερο – 35ωρο για όλους!

• Κατάργηση της διευθέτησης του χρόνου εργασίας και όλων των μορφών ελαστικής απασχόλησης,

• Μέτρα ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

• Κήρυξη ως υποχρεωτικής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για όλους τους εργοδότες.

• Αναγνώριση και διανομή των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων.

• Μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

• Λεφτά για μισθούς, Συντάξεις, Υγεία και Παιδεία, και όχι για του πολέμου τα σφαγεία!

• Άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και για την προστασία του εισοδήματος των λαϊκών νοικοκυριών.

Απεργούμε για τη ζωή μας κόντρα στις θυσίες που απαιτούν Κυβέρνηση και Κεφάλαιο για τα κέρδη τους.

