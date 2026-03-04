Συνεχίζεται η δράση στο Κύπελλο Ερασιτεχνών

Συνεχίζεται σήμερα η προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών με το παιχνίδι Πάτραι – Πανμοβριακός (γηπ. Προσφυγικών, 18.30). Μέχρι στιγμής, η μοναδική ομάδα που έχει πάρει την πρόκριση στους «4» είναι η Θύελλα Πατρών, η οποία είχε νικήσει 6-0 τη Δόξα Παραλίας.

Την Κυριακή είναι προγραμματισμένο το παιχνίδι του Παναιγιαλείου με την Παναχαϊκή (Δημ. Στάδιο Αιγίου, 15.00) και η φάση των «8» ολοκληρώνεται την ερχόμενη Τετάρτη με το παιχνίδι Ατρόμητος – Νίκη Προαστείου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



