Συνεχίζεται η κόντρα Πλεύρη – Δούκα για το ρέιβ σε προαύλιο εκκλησίας: Αντιπαράθεση και για τις Λέσχες Φιλίας

Σε νέα φάση περνά η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με αφορμή το ρέιβ πάρτι που πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο εκκλησίας, αλλά και τις αντιδράσεις που ακολούθησαν.

Μιλώντας στο Action24, ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι ο δήμαρχος Αθηναίων τον χαρακτήρισε «ακροδεξιό» και «σκοταδιστή» επειδή εξέφρασε προβληματισμό για τη χωροθέτηση των φωτορυθμικών. Όπως είπε, το ζήτημα δεν ήταν η πραγματοποίηση του πάρτι, αλλά το γεγονός ότι τα φωτορυθμικά τοποθετήθηκαν ακριβώς στην είσοδο της εκκλησίας, εν μέσω των εορτών. «Θα μπορούσαν να μπουν δίπλα, δεξιά ή αριστερά. Αυτό είναι αυτονόητο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο προβληματισμός αυτός εκφράστηκε από πολύ κόσμο και όχι μόνο από τον ίδιο.

Ο υπουργός υποστήριξε ακόμη ότι, ενώ είναι θεμιτό να πραγματοποιούνται εκδηλώσεις στις πλατείες όπου βρίσκονται εκκλησίες, άλλο πράγμα είναι η διασκέδαση στον δημόσιο χώρο και άλλο η επιλογή να τοποθετούνται φωτορυθμικά ακριβώς στην είσοδο του ναού. «Αν ο κ. Δούκας έχει άλλη άποψη, ας την εκφράσει. Το να χαρακτηρίζεται όμως αυτή η άποψη ως ακροδεξιά και σκοταδιστική ξεπερνά τα όρια», ανέφερε.





Η ακύρωση της επίσκεψης της Λέσχης Φιλίας

Στη συνέχεια, ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε σε προγραμματισμένη επίσκεψη της Λέσχης Φιλίας Αμπελοκήπων, η οποία, όπως είπε, ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόεδρος της Λέσχης ενημέρωσε ότι τα μέλη δεν θα προσέλθουν λόγω της αντιδικίας που προηγήθηκε με τον δήμαρχο. Ο υπουργός υποστήριξε ότι η πρόεδρος είναι πολιτικό πρόσωπο, κοινοτική σύμβουλος του κ. Δούκα και διορισμένη από τη δημοτική αρχή.

Όπως ανέφερε, η ακύρωση δεν αποτέλεσε συλλογική απόφαση των μελών, αλλά εντολή που δόθηκε από τη δημοτική αρχή. «Αυτό δείχνει καθεστώς λειτουργίας», σημείωσε χαρακτηριστικά, αφήνοντας αιχμές για πολιτική παρέμβαση στη λειτουργία των δομών.

Η απάντηση της δημοτικής αρχής

Στην αντιπαράθεση παρενέβη η αντιδήμαρχος Αθηναίων, Όλγα Δούρου, η οποία υποστήριξε ότι τα μέλη της χορωδίας αποφάσισαν συλλογικά να μην πραγματοποιήσουν την επίσκεψη. «Είναι πολύ στενάχωρο να ανακυκλώνεται συνεχώς αυτό το θέμα», ανέφερε, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε πολιτική καθοδήγηση.

Ο κ. Πλεύρης αντέτεινε ότι καμία πρόεδρος δεν μπορεί να δεσμεύει τα μέλη χωρίς διαδικασία, επιμένοντας πως δεν έγινε καμία συλλογική απόφαση ούτε συνεδρίαση αρμόδιου οργάνου. Όπως είπε, η ακύρωση ανακοινώθηκε ως απόφαση της δημοτικής αρχής σε συνεργάτη του.





Η αντιδήμαρχος, από την πλευρά της, κατηγόρησε τον υπουργό ότι προσβάλλει τους δημότες της Αθήνας, λέγοντας ότι τους στοχοποιεί επειδή παρακολούθησαν μουσική εκδήλωση σε προαύλιο εκκλησίας. Σε επίμονες ερωτήσεις για το ποιος έλαβε τελικά την απόφαση, επανέλαβε ότι τα μέλη της χορωδίας συζήτησαν μεταξύ τους και αποφάσισαν να μην μεταβούν.

Ο κ. Πλεύρης έκλεισε τη συζήτηση επαναλαμβάνοντας ότι η απόφαση δεν ήταν συλλογική, αλλά ελήφθη από την πρόεδρο και παρουσιάστηκε ως απόφαση της δημοτικής αρχής, αφήνοντας ανοιχτό το μέτωπο της αντιπαράθεσης με τον δήμο.

