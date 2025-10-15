Συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση για το νομοσχέδιο «Δίκαιη Εργασία για Όλους»: Την Πέμπτη η ονομαστική ψηφοφορία

Για δεύτερη ημέρα εξελίσσεται στην Ολομέλεια η συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με επίκεντρο τις αλλαγές στη νομοθεσία για τα εργασιακά και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Η ονομαστική ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Πέμπτης.

15 Οκτ. 2025 12:24
Για δεύτερη ημέρα συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη – Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις».

Η ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής και όλων των άρθρων, την οποία ζήτησε η Νέα Δημοκρατία, έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί το πρωί της Πέμπτης, πριν από την έναρξη της προ ημερησίας συζήτησης που έχει ζητήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να ενημερώσει τη Βουλή για τις εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική και το Παλαιστινιακό ζήτημα.
Αιτήματα για ονομαστικές ψηφοφορίες σε επιμέρους άρθρα αναμένεται να καταθέσουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Κατά την πρώτη ημέρα συζήτησης, τοποθετήθηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων: ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο γ.γ. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Πέραν των εισηγητών και κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, 91 βουλευτές έχουν ζητήσει να λάβουν τον λόγο.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως κατέθεσε σειρά νομοθετικών βελτιώσεων, λαμβάνοντας υπόψη προτάσεις που είχαν διατυπώσει κοινωνικοί φορείς και κοινοβουλευτικά κόμματα.

Παράλληλα, η Ελληνική Λύση κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας για το άρθρο 7 του νομοσχεδίου, που αφορά τα χρονικά όρια εργασίας, η οποία συζητείται στην Ολομέλεια σύμφωνα με το άρθρο 100 του Κανονισμού της Βουλής.
