Συνεδρίασε το συντονιστικό του Δήμου Ερυμάνθου για τη χειμερινή περίοδο

Η λήψη μέτρων πρόληψης και ο βαθμός επιχειρησιακής ετοιμότητας εν όψει της χειμερινής περιόδου απασχόλησαν τη συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) του Δήμου Ερυμάνθου.

Το ΤΕΣΟΠΠ συνεδρίασε υπό την προεδρία του Δημάρχου, Θόδωρου Μπαρή, ο οποίος στην εισήγησή του, αφού ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους αναφέρθηκε στην ετοιμότητα αντιμετώπισης από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού ενόψει της χειμερινής περιόδου 2025-2026.

Ο Δήμαρχος επεσήμανε την ανάγκη σχεδιασμού, λήψης μέτρων και προληπτικών δράσεων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών από ακραία φαινόμενα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Τόνισε πως ο Δήμος βρίσκεται σε εγρήγορση, ενώ σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις θα λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, ενημερώνοντας τους πολίτες. Μάλιστα προς αυτή την κατεύθυνση ζήτησε τη συνεργασία των προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων. Ακόμη ανέφερε πως ο Δήμαρχος εγκαίρως έχει προμηθευτεί αλάτι για την αντιμετώπιση φαινομένων παγετού ή χιονοπτώσεων και ανακοίνωσε πως μαζί με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή άσκησης Πολιτικής Προστασίας εντός του Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Από την πλευρά του, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ζώης Μαρτζάκλης επεσήμανε τη σημασία που έχει ο κοινός συντονισμός και η συνεργασία των συναρμοδίων υπηρεσιών και φορέων για την πρόληψη, και κυρίως για την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων. Συνεχίζοντας την τοποθέτηση του αναφέρθηκε στις ενέργειες του Δήμου σε επίπεδο ελέγχου/συντήρησης τεχνικών έργων και δικτύων αρμοδιότητας του, συντήρησης εξοπλισμού και μέσων, κατάρτισης μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, καθώς και λοιπών προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπως προβλέπονται από το «Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνέπειων από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού ΒΟΡΕΑΣ».

Στη συνέχεια συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν τα σχέδια «Δάρδανος», «Βορέας» και «Εγκέλαδος» για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιόνια και σεισμούς, ενώ ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στις ενέργειες και υποχρεώσεις του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και των υπηρεσιών, στα διαθέσιμα οχήματα του Δήμου, καθώς και ιδιωτών, στους χώρους συγκέντρωσης των κατοίκων και στους καταυλισμούς, την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, εφ’ όσον αυτό κριθεί απαραίτητο, στις εθελοντικές ομάδες και στην κινητοποίηση των Προέδρων των Κοινοτήτων, οι οποίοι θα βρίσκονται σε επιφυλακή για κάθε ενδεχόμενο.

Σε ό,τι αφορά στην πρόληψη, ο Δήμος και με βάση τα περιορισμένα διαθέσιμα μέσα (μηχανήματα έργων) συνεχίζει τις εργασίες για τον καθαρισμό αυλάκων κι άλλων σημείων που κρίνονται ως επικίνδυνα για την πρόκληση πλημμυρικών φαινομένων, ενώ έχει ζητηθεί ήδη ο καθαρισμός και η διευθέτηση ποταμών και χειμάρρων, από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος βάσει των αρμοδιοτήτων της.

«Παρά τα πενιχρά μέσα, αλλά και την περιορισμένη χρηματοδότηση δράσεων Πολιτικής Προστασίας, από τη συνεδρίαση προέκυψε αφενός η ετοιμότητα των εμπλεκόμενων υπηρεσιών κι αφετέρου ο συντονισμός και η διάθεση συνεργασίας για τη θωράκιση του Δήμου μας εν όψει του χειμώνα, με έμφαση και στην πρόληψη», δήλωσε ο κ. Μπαρής.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι διαβεβαίωσαν με τη σειρά τους, πως θα συνδράμουν τα μέγιστα με κυρίαρχο γνώμονα ενεργειών την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών.

ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΕΥΡΕΘΗΚΑΝ

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν, η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Μελετών και Οδοποίας του Δήμου Ερυμάνθου, Ευανθία Μπερδένη, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερυμάνθου, Απόστολος Ζγολόμπης, η υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ερυμάνθου Αρετή Πεσματζόγλου, ο Προϊστάμενος τμήματος Πολ. Προστασίας ΠΕ Αχαΐας, Βασίλειος Κούτρας, ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αχαΐας, Πύραρχος Βασίλειος Μαρτζάκλης, ο υποδιοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ΒΙΠΕ Νομού Αχαΐας, Αντιπύραρχος Κων/νος, Σκρεμμύδας, ο Προϊστάμενος Πυροσβεστικού Κλιμακίου Χαλανδρίτσας, Πυραγός Αθανάσιος Γάτσιας, ο εκπρόσωπος του Α.Τ. Ερυμάνθου, Ανθυπαστυνόμος Ιωάννης Παλυβός, ο Δασοφύλακας του Δασονομείου Χαλανδρίτσας, Ιωάννης Παπακωνσταντίνου, η διευθύντρια ΕΣΥ του ΚΥ Ερυμάνθειας, Μαρίνα Καρδάρα και ο Νοσηλευτής Αν. Προϊστάμενος Νοσηλ. Υπηρεσιών ΕΚΑΒ Πάτρας, Σπύρος Βανταράκης.

