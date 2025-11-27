Συνέδριο στο Αγρίνιο: «Καρδιαγγειακή Υγεία, Εγχώρια Παραγωγή & Περιβάλλον»

Περιλαμβάνει ένα πλούσιο, διεπιστημονικό πρόγραμμα, με στόχο την ενημέρωση επαγγελματιών υγείας και φορέων για τις σύγχρονες εξελίξεις

Συνέδριο στο Αγρίνιο: «Καρδιαγγειακή Υγεία, Εγχώρια Παραγωγή & Περιβάλλον»
27 Νοέ. 2025 21:29
Pelop News

Το διήμερο 5-6 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο το συνέδριο με θέμα «Καρδιαγγειακή Υγεία, Εγχώρια Παραγωγή & Περιβάλλον», που περιλαμβάνει ένα πλούσιο, διεπιστημονικό πρόγραμμα, με στόχο την ενημέρωση επαγγελματιών υγείας και φορέων για τις σύγχρονες εξελίξεις στην καρδιολογία και την υγεία γενικότερα. Το συνέδριο οργανώνεται με πρωτοβουλία του καθηγητή καρδιολογίας του ΕΚΠΑ στο Ιπποκράτειο Κωνσταντίνου Τσιούφη.

Που, πώς και γιατί συναντήθηκαν ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερωνύμος με τον Άδωνι Γεωργιάδη

Η πρώτη ημέρα ξεκινά με «θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση BLS» για αστυνομικούς και πυροσβέστες, στο πλαίσιο της δράσης «Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κοινότητα» . Ακολουθεί «Workshop Επείγουσας Καρδιοαγγειακής Ιατρικής», όπου ειδικοί παρουσιάζουν τη διαχείριση κρίσιμων περιστατικών, από υπερτασικές κρίσεις έως οξεία στεφανιαία σύνδρομα . Το απόγευμα διεξάγονται συνεδρίες που συνδέουν την καρδιολογία με άλλες ειδικότητες, όπως ρευματολογία, ουρολογία και ανοσοποίηση, ενώ οι διαλέξεις επικεντρώνονται στην καρδιακή ανεπάρκεια, την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ακτινοπροστασία. Η ημέρα ολοκληρώνεται με ομιλίες και τις απονομές πιστοποιητικών BLS.

Η δεύτερη ημέρα περιλαμβάνει εκτενή θεματολογία όπως νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες, διαχείριση ασθενών σε αντιπηκτική αγωγή, ζητήματα δημόσιας υγείας, συζήτηση με τοπικούς φορείς για την καρδιαγγειακή περίθαλψη στην Αιτωλοακαρνανία, καθώς και παρουσιάσεις για θεραπευτικές εξελίξεις, επεμβατικές τεχνικές και διαγνωστικούς αλγορίθμους . Παράλληλα, το πρόγραμμα του συνεδρίου αναδεικνύει την αυξανόμενη σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας, ενσωματώνοντας θεματικές που αφορούν τόσο τις κλινικές πρακτικές όσο και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές της υγείας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη σχέση περιβάλλοντος και καρδιαγγειακής νοσηρότητας, στη διατροφική επίδραση τοπικών προϊόντων, όπως το αυγοτάραχο Τρικαλινός, αλλά και στη συμβολή της κλιματικά ευφυούς γεωργίας στη δημόσια υγεία. Σημαντική είναι επίσης η συζήτηση γύρω από τη βιοηθική, τα δικαιώματα των ασθενών και τη μεταρρύθμιση της υγειονομικής περίθαλψης. Μέσα από όλα αυτά, το συνέδριο επιδιώκει να αποτελέσει γέφυρα ανάμεσα στην επιστημονική γνώση, την τοπική κοινωνία και τον σύγχρονο δημόσιο διάλογο για την υγεία. Το συνέδριο ολοκληρώνεται με συμπεράσματα για τις προκλήσεις και τις προοπτικές της καρδιαγγειακής υγείας στη χώρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:22 Αυτή είναι η πόλη με τον περισσότερο πληθυσμό στον κόσμο, σχεδόν τρεις φορές όσος ο πληθυσμός της Ελλάδας!
22:55 Το παρασκήνιο με την ατάκα «θα τον παρακολουθούμε» του Τσάμπι Αλόνσο για τον Μουζακίτη
22:45 Εξηγήσεις από Μέρκελ: «Fake news» οι ισχυρισμοί ότι απέδωσα ευθύνη σε Πολωνία και Βαλτικές χώρες για τον πόλεμο στην Ουκρανία
22:35 Η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει 2.200.000 ευρώ
22:35 Ποιοι δικαιούνται σύνταξη στα 59 και ποιοι στα 60,5, τι ισχύει , οι χαμένοι και οι κερδισμένοι
22:25 Παγωμάρα για τον ΠΑΟΚ στο 89′!
22:20 Τουρκία: 19 χρόνια μετά εξιχνιάστηκε στυγερή δολοφονία καθηγητή μαθηματικών από μαθήτριά του!
22:11 Κωστής Χατζηδάκης: Η χώρα δεν θα χάσει ούτε ευρώ από τις αγροτικές επιδοτήσεις
21:59 Κοινό αίτημα σε Ισραήλ από Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία να σταματήσει τη βία στη Δυτική Όχθη
21:49 Καλάβρυτα: Υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας με τιμές αρχηγού κράτους! ΦΩΤΟ
21:38 Πάτρα: Περίεργη υπόθεση και συναγερμός, αποφυλακίστηκε Αλβανός, αλλά από τότε αγνοείται!
21:29 Συνέδριο στο Αγρίνιο: «Καρδιαγγειακή Υγεία, Εγχώρια Παραγωγή & Περιβάλλον»
21:20 Νέα δεδομένα στη Euroleague: Φενέρμπαχτσε και Εφές Αναντολού ενημέρωσαν ότι δεν θα ταξιδέψουν στο Ισραήλ
21:07 GPO: Το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα, άνοδος μισής μονάδας για ΝΔ
20:56 Τουρκία: Αυτή είναι η ομάδα που ξέμεινε λόγω παράνομου στοιχηματισμού με 7 μόλις παίκτες!
20:41 Που, πώς και γιατί συναντήθηκαν ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερωνύμος με τον Άδωνι Γεωργιάδη
20:31 Ο γιος του γνωστού πολιτικού, που συνελήφθη μετά από περιπετειώδη καταδίωξη στη Νέα Ερυθραία, ΦΩΤΟ
20:18 Η Ελλάδα με το «δεξί» στα προκριματικά του Παγκοσμίου, έκανε εύκολα τη δουλειά κόντρα στη Ρουμανία
20:11 Adel: Καταρρακτώδης βροχή στην Αττική, στα «κόκκινα» οι δρόμοι της Αθήνας
19:58 Καιρός: Καταιγίδες θα «χτυπήσουν» και αύριο (28/11/2025) το μεγαλύτερο μέρος της χώρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ