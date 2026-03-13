Συνελήφθη 17χρονος στο Αίγιο για διακίνηση ναρκωτικών

Στο Αίγιο, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας συνέλαβαν χθες βράδυ έναν 17χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την προανάκριση, ο ανήλικος διακινούσε κάνναβη σε χρήστες της περιοχής, συνολικού βάρους 17,44 γραμμαρίων, διαμοιρασμένη σε 17 συσκευασίες.

Επιπλέον, η μητέρα του ανήλικου συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας του, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.

Και άλλες περιπτώσεις

Συνελήφθησαν, σε διαφορετικές περιπτώσεις, χθες τα ξημερώματα, στην Πάτρα και στο Αίγιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και της ΟΠΚΕ του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, δυο ημεδαποί άνδρες, διότι σε αστυνομικούς ελέγχους που τους διενεργήθηκαν, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κοκαΐνης και -3,75- γραμμάρια κάνναβης.

