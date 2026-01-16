Συνελήφθη γνωστό μοντέλο για συμμετοχή σε σπείρα ένοπλων ληστειών σε βενζινάδικα και μίνι μάρκετ της Αττικής – Ποιος ο ρόλος της

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται 33χρονη γυναίκα, η οποία στο παρελθόν είχε λάβει μέρος σε διαγωνισμούς ομορφιάς και φέρεται να συμμετείχε ενεργά σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε ένοπλες ληστείες σε πρατήρια καυσίμων και μίνι μάρκετ σε περιοχές της Αττικής. Η σύλληψή της έγινε στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης της ΕΛ.ΑΣ., που οδήγησε συνολικά στη σύλληψη πέντε ημεδαπών.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η εγκληματική οργάνωση αποδομήθηκε έπειτα από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, με αξιοποίηση στοιχείων και βιντεοληπτικού υλικού από τα σημεία των επιθέσεων. Η δράση της ομάδας ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2025 και μέχρι σήμερα έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 12 περιπτώσεις ένοπλων ληστειών, με συνολική λεία που ξεπερνά τις 8.900 ευρώ.

Η συμμορία «χτυπούσε» κυρίως σε περιοχές της δυτικής και βόρειας Αττικής, μεταξύ των οποίων η Πετρούπολη, το Ίλιον, το Περιστέρι, οι Άγιοι Ανάργυροι, το Καματερό, η Μεταμόρφωση, ο Άγιος Στέφανος, το κέντρο της Αθήνας και το Παλαιό Ψυχικό.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα δύο βασικά επιχειρησιακά μέλη – ηλικίας 46 και 32 ετών – εισέβαλλαν σε καταστήματα κυρίως βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, όταν οι υπάλληλοι ήταν μόνοι τους. Με την απειλή περίστροφου ή μαχαιριού αφαιρούσαν χρήματα από τις ταμειακές μηχανές, κινητά τηλέφωνα και προϊόντα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κουκούλες full-face και γάντια.

Η αγριότητα της δράσης τους αποτυπώνεται σε περιστατικό κατά το οποίο τραυμάτισαν υπάλληλο καταστήματος με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη ληστεία και να διαφύγουν.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα υπόλοιπα τρία μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους και το 33χρονο μοντέλο, παρείχαν υποστηρικτικό ρόλο, μεταφέροντας τους δράστες με οχήματα ιδιοκτησίας τους στα σημεία των επιθέσεων και αναμένοντάς τους για τη διαφυγή μετά τη ληστεία. Η 33χρονη φέρεται, μάλιστα, να είχε χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό της σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις, μεταξύ αυτών σε ληστείες στο Περιστέρι, στους Αγίους Αναργύρους και στο Καματερό τον Νοέμβριο του 2025.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, οι Αρχές κατέσχεσαν το περίστροφο που χρησιμοποιούσαν οι δράστες, δύο μαχαίρια, ρουχισμό που φορούσαν κατά τη διάπραξη των ληστειών, δύο οχήματα και τρία κινητά τηλέφωνα. Σημειώνεται ότι δύο από τους συλληφθέντες έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ληστείες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, συνέργεια σε ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Όλοι οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



