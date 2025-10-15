Συνελήφθη με 11 δενδρύλλια κάνναβης σε γλάστρες ύψους 2,1 μέτρων!

Σε περιοχή της Χαλκίδας συνελήφθη χθες (14/10/2025) άνδρα2 για ναρκωτικά.

Ειδικότερα, μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο αγρόκτημα του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 11 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 2,1 μέτρων (σε γλάστρες)

– 67 γραμμάρια νωπών φύλλων κάνναβης

Την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άμφισσας – Δελφών, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας.

