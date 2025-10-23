Συνελήφθη ο Τέρι Ροζίερ των Μαϊάμι Χιτ για εμπλοκή σε υπόθεση στοιχηματισμού

Η Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης και ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου στις 10 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής), κατά την οποία θα ανακοινώσουν τις συλλήψεις από την έρευνα.

Συνελήφθη ο Τέρι Ροζίερ των Μαϊάμι Χιτ για εμπλοκή σε υπόθεση στοιχηματισμού
23 Οκτ. 2025 15:16
Pelop News

Ο γκαρντ των Μαιάμι Χιτ, Τέρι Ροζίερ, συνελήφθη από το FBI στο πλαίσιο έρευνας για στοιχηματισμό στον αθλητισμό, σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Σαμς Χαρανία του ESPN.

Η Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης και ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου στις 10 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής), κατά την οποία θα ανακοινώσουν τις συλλήψεις από την έρευνα.


Ο Ροζίερ τελούσε υπό έρευνα για πιθανή εμπλοκή σε παράνομο σχέδιο στοιχηματισμού από τον Ιανουάριο. Η φερόμενη εμπλοκή του στο παράνομο δίκτυο στοιχημάτων συνέβη το 2023, ενώ ο Ροζίερ αγωνιζόταν ακόμα στους Σαρλότ Χόρνετς.

Η εγκληματική ομάδα κατηγορείται ότι συνέπραξε με τον, επίσης επαγγελματία μπασκετμπολίστα, Τζόντεϊ Πόρτερ για να «επηρεάσουν» την απόδοσή του σε αγώνες του NBA και φέρεται να τοποθέτησαν σημαντικά στοιχήματα εναντίον του Ροζίερ κατά τη διάρκεια ενός αγώνα των Χόρνετς το 2023.

Η έρευνα αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ομοσπονδιακής έρευνας στην οποία έχει ήδη εμπλακεί ο Πόρτερ.

Ο 31χρονος Ροζίερ, βετεράνος του NBA, είχε την καλύτερη σεζόν του το 2022–23, με μέσο όρο 21,1 πόντους, 4,1 ριμπάουντ και 5,1 ασίστ με τους Χόρνετς. Έχει επίσης αγωνιστεί στους Μπόστον Σέλτικς.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:33 Ξεκινούν σύντομα εργασίες βελτίωσης σε δρόμο που συνδέει τα Καλάβρυτα με την Αιγιάλεια
17:28 Flat Boots vs. Chelsea Boots: Ποιο Στυλ είναι το Κατάλληλο για Εσάς;
17:24 Γκάζι: «Οι γιατροί μου είπαν ότι είναι άγνωστα τα αίτια», ο πατέρας για τον αιφνίδιο θάνατο της 16χρονης
17:24 Λευκός Οίκος: Γιατί έχουν προκαλέσει αντιδράσεις τα «βασιλικά» σχέδια Τραμπ και οι εργασίες που εκτελούνται
17:16 Ο αντιπεριφερειάρχης Π. Σακελλαρόπουλος στο συνέδριο «Διασύνδεση bio παραγωγής, bio μεταποίησης και bio τουρισμού»
17:09 Πώς ο Σπένσερ Ντινγουίντι από τον…Πειραιά βρέθηκε στο Μόναχο
17:08 Η Περιφέρεια ζητά εργασίες στην Κάτω Ροδινή για την υπερχείλιση ομβρίων υδάτων
17:00 Διονύσης Σαββόπουλος: Οι άγνωστες ιστορίες στην Πάτρα – Φώτης Φωκάς και Σταύρος Σολωμός εξιστορούν στην «Π»
16:52 ΣΥΡΙΖΑ: Εδειξε διάθεση συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα ο Σωκράτης Φάμελλος
16:44 Οι πάσης φύσεως επιθέσεις, συνιστούν πολιτική;
16:36 Ο αντιπεριφερειάρχης Τάκης Παπαδόπουλος στην 3η Διεθνική Συνάντηση υποστήριξης της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας, στην Τεργέστη Ιταλίας
16:28 H αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Άννα Μαστοράκου στο συνέδριο «1ο One Health Summit 2025»
16:20 Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 62χρονος επειδή έκοψε ένα κλωνάρι δενδρολίβανο από νοσοκομείο
16:12 Από ποιον τελικά προστατεύουμε το Μνημείο;
16:04 Δυτική Ελλάδα: Αρνηση για εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων – Δεν έπεισαν τα στοιχεία της μελέτης
15:56 Δεν θα παραστεί ο Κώστας Πελετίδης στην υπογραφή για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Αχαΐας
15:48 Διονύσης Σαββόπουλος: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του – Η επιθυμία της οικογένειας
15:40 Παναθηναϊκός: Οριστικά δεν θα γίνει στις 17:30 το παιχνίδι με την Φέγενορντ – Νέα σενάρια
15:32 Πάτρα: Μίνι εμπλοκή και εξελίξεις για τη μεταφορά του Πρωτοδικείου στο παλιό δημαρχείο
15:24 Σκωτία: Δύο νεκροί από φωτιά σε σπίτι στη Γλασκώβη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 23/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ