Συνελήφθη ο Ζαΐρ Μπολσονάρου στη Μπραζίλια: Προφυλάκιση λίγες ημέρες πριν αρχίσει να εκτίει την ποινή των 27 ετών

Στη σύλληψη του Ζαΐρ Μπολσονάρου προχώρησε το Σάββατο η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Βραζιλίας, εκτελώντας προληπτικό ένταλμα που είχε εγκριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του πρώην προέδρου στη Μπραζίλια, λίγες μόλις ημέρες πριν ξεκινήσει να εκτίει τη βαριά ποινή που τού έχει επιβληθεί.

Σύμφωνα με το CNN Brazil, η σύλληψη αποφασίστηκε έπειτα από αγρυπνία που διοργάνωσε ο γιος του, ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, έξω από το συγκρότημα κατοικιών όπου μένει ο πρώην πρόεδρος — μια κίνηση που θεωρήθηκε ότι ενδέχεται να πυροδοτήσει ένταση και να επηρεάσει την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων.

Ο Μπολσονάρου έχει καταδικαστεί σε 27 χρόνια κάθειρξη, κατηγορούμενος ότι καθοδήγησε την απόπειρα ανατροπής του δημοκρατικού αποτελέσματος μετά την ήττα του από τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στις εκλογές του 2022. Παρέμενε υπό κατ’ οίκον περιορισμό, χωρίς δυνατότητα άσκησης πολιτικών καθηκόντων, ενώ είχε ήδη απορριφθεί πρόσφατη έφεσή του.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αναταραχή στη Βραζιλία, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο βαριές ποινές που έχουν επιβληθεί ποτέ σε πρώην πρόεδρο της χώρας, με πολιτικούς και δικαστικούς αναλυτές να κάνουν λόγο για ιστορική καμπή στην αντιμετώπιση επιθέσεων κατά της δημοκρατίας.

