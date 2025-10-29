Συνελήφθη οπαδός που έδωσε φωτοβολίδες στον 12χρονο γιο του στο Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης

Απίστευτη σύλληψη οπαδού του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης στην 8η αγωνιστική της Super League, καθώς ένα 49χρονος άνδρας φαίνεται ότι εντοπίστηκε από το κλειστό κύκλωμα του γηπέδου της Λεωφόρου, να δίνει φωτοβολίδες στον ανήλικο γιο του.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ., ένας 49χρονος Έλληνας άνδρας παρέδωσε στον γιο του, κάτω των 12 ετών, δύο φωτοβολίδες κατά τη διάρκεια του Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης, τις οποίες και ενεργοποίησε στη συνέχεια το παιδί.

Η ενέργειά του έγινε αντιληπτή μέσω του κλειστού κυκλώματος ασφαλείας του γηπέδου και έτσι οι αστυνομικές δυνάμεις του γηπέδου, προχώρησαν στη σύλληψή του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και παράβαση του νόμου περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, η οποία και υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ ο ανήλικος δεν συνελήφθη ως ποινικά ανεύθυνος.

