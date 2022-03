Συνελήφθη Ρωσίδα δημοσιογράφος – Εμφανίστηκε σε δελτίο ειδήσεων με πλακάτ κατά του πολέμου ΒΙΝΤΕΟ

Αίσθηση προκάλεσε η κίνηση της δημοσιογράφου Μαρία Οβσιανίκοβα στη Ρωσία, η οποία εμφανίστηκε με αντιπολεμικό πλακάτ πίσω από την κεντρική παρουσιάστρια του δελτίου ειδήσεων του Channel 1 της Ρωσίας.

Το πλακάτ της δημοσιογράφου έγραφε «Όχι στον πόλεμο» στα αγγλικά, ενώ συνεχίζει στα ρώσικα «Σταματήστε τους βομβαρδισμούς, μην πιστεύετε την προπαγάνδα, σας λένε ψέμματα». Αμέσως μετά την κίνησή της, η Ρωσίδα δημοσιογράφος συνελήφθη από την αστυνομία και φαίνεται πως αυτή την ώρα ανακρίνεται.

Η δημοσιογράφος είχε μάλιστα αφήσει και μαγνητοσκοπημένο μήνυμα πριν προβεί στον αντιπολεμικό ακτιβισμό. Στο μήνυμά της ανέφερε πως ο πατέρας της είναι Ουκρανός, καλούσε τους πολίτες σε αντιπολεμικές διαδηλώσεις και δήλωνε ντροπιασμένη που δουλεύει για την προπαγάνδα του Κρεμλίνου. Τέλος πως καταδικάζει απερίφραστα αυτόν τον πόλεμο.

Allegedly, woman in the video is an employee of state TV channel, who pre-recoded a video message condemning Russia’s war in Ukraine and Vladimir Putin. She says her dad is Ukrainian and mother is Russian and she is embarrassed to be a part of state TV propaganda. pic.twitter.com/mGHCC2xhoL

— Uliana Pavlova (@pavlovauliana) March 14, 2022