Συνελήφθη στο Μεξικό ο Έλληνας «Greken» από την Άρτα που τρόμαξε τη Σουηδία

Συνέλαβαν στο Μεξικό τον 27χρονο Μίκαελ Τενέζο, που κατάγεται από την Άρτα, γνωστού στις σουηδικές αρχές ως «Greken». Ο Τενέζος, γεννημένος στη Στοκχόλμη από Έλληνες μετανάστες, θεωρείται ένας από τους πιο επικίνδυνους νέους στη Σουηδία, ηγέτης της εγκληματικής ομάδας Dalen, υπεύθυνης για σειρά εκρήξεων, δολοφονιών, απαγωγών και εκβιασμών.

Η συμμορία του αποσπάστηκε από τη διαβόητη Foxtrot, υπό την ηγεσία του Ράβα Ματζίντ, και ο πόλεμος ανάμεσα στις δύο οργανώσεις έχει μετατρέψει μεγάλο μέρος της Στοκχόλμης σε πεδίο μάχης. Μόνο τον πρώτο χρόνο των συγκρούσεων, περισσότεροι από 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ τα επόμενα χρόνια οι νεκροί ξεπέρασαν τους τριάντα.

Τα εφηβικά χρόνια του Μίκαελ δεν προμήνυαν τη βίαιη πορεία του. Σαν παιδί ήταν αθλητικός και πειθαρχημένος, με ιδιαίτερο ταλέντο στο χόκεϊ επί πάγου και φιλοδοξίες για καριέρα στον αθλητισμό. Όμως, η επαφή με νεαρούς που είχαν ποινικό παρελθόν και η γοητεία του εύκολου χρήματος τον έφεραν σταδιακά στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος.

Η Dalen είχε υπό έλεγχο περιοχές στα νότια προάστια της Στοκχόλμης, όπως το Enskededalen και το Bagarmossen, ενώ η Foxtrot κυριαρχούσε στα βόρεια. Η αντιπαλότητα δεν είχε μόνο οικονομικό χαρακτήρα αλλά εξελίχθηκε σε προσωπική βεντέτα, με στόχο τον πλήρη αφανισμό της αντίπαλης ομάδας.

Ο Μίκαελ κατάγεται από τα Πιστιανά Άρτας, έναν μικρό ορεινό οικισμό με περίπου 200 κατοίκους. Η οικογένειά του μετανάστευσε στη Σουηδία τη δεκαετία του ’70.

Η σύλληψη του Μίκαελ Τενέζου στο Μεξικό αποτελεί σημαντική επιτυχία για την Europol και σηματοδοτεί ένα κρίσιμο πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα που είχε αναστατώσει τη Στοκχόλμη τα τελευταία χρόνια.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



