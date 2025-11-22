Συνεπιμέλεια και ίσος χρόνος: Η απόφαση που κλείνει το διαζύγιο Μάτσα–Κεφαλογιάννη

Με πρόσφατη απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, λύθηκε οριστικά ο γάμος του Μίνου Μάτσα και της Όλγας Κεφαλογιάννη, ενώ καθορίστηκε πλήρης συνεπιμέλεια και ισόχρονη κατοικία για τα δύο παιδιά τους, βάζοντας τέλος σε μήνες φημών και παραφιλολογίας γύρω από το διαζύγιο.

Κεφαλογιάννη - Μάτσας
22 Νοέ. 2025 14:48
Pelop News

Αίσιο τέλος, όσον αφορά το μέλλον των δύο παιδιών του Μίνου Μάτσα και της Όλγας Κεφαλογιάννη, έδωσε η υπ’ αριθμ. 2226/2025 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε πρόσφατα. Με την απόφαση αυτή επισφραγίζεται η οριστική λύση του γάμου τους και ρυθμίζεται το καθεστώς επιμέλειας των ανήλικων τέκνων.

Το δικαστήριο αποφάσισε πλήρη συνεπιμέλεια των παιδιών από αμφότερους τους γονείς, με εναλλασσόμενη κατοικία και απολύτως ισόχρονη κατανομή διαμονής κάθε μήνα. Η ρύθμιση επιτρέπει τόσο στον Μίνο Μάτσα όσο και στην Όλγα Κεφαλογιάννη να συμμετέχουν ισότιμα στην ανατροφή των παιδιών τους και να συμβάλουν στην ομαλή ψυχοσωματική τους ανάπτυξη.

Παράλληλα, το δικαστήριο απέρριψε οριστικά την εικόνα που επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί επί περίπου έναν χρόνο μέσω φημών, περί υποτιθέμενης αιτίας του διαζυγίου. Όπως κρίθηκε, ο ουσιαστικός λόγος λύσης του γάμου ήταν ασυμφωνία χαρακτήρων και όχι οποιοδήποτε περιστατικό που κυκλοφόρησε στο δημόσιο λόγο.

Η απόφαση κατοχυρώνει στην πράξη την ισότιμη συμμετοχή και των δύο γονέων στη ζωή των παιδιών τους, ακόμη και μετά την κατάρρευση ενός γάμου που αποδείχθηκε αδιέξοδος.

