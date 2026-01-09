Συνεργασία ΟΛΠΑ Αστικού ΚΤΕΛ Πάτρας

ΟΛΠΑ και Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών ενισχύουν τη συνεργασία τους για τη βιώσιμη διασύνδεση του Νέου Λιμένα με την πόλη

09 Ιαν. 2026 10:46
Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών ΑΕ (ΟΛΠΑ) και οι Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει τεθεί σε εφαρμογή από το προηγούμενο έτος, προχωρούν στην περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση της αστικής συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης του Νέου Λιμένα Πατρών, με στόχο μια πιο λειτουργική, προσβάσιμη και βιώσιμη καθημερινότητα για πολίτες και επισκέπτες.

Η ενίσχυση αφορά τη βελτιωμένη και σταθερή σύνδεση του Νέου Λιμένα με γραμμή Αστικού Λεωφορείου, η οποία εξυπηρετεί επιβάτες, εργαζόμενους και χρήστες του λιμανιού, συμβάλλοντας στην ομαλή μετάβαση από και προς το αστικό κέντρο.

Παράλληλα, στον Σταθμό Κανελλόπουλου δρομολογείται η δημιουργία οργανωμένου συστήματος “park & ride”, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός των επόμενων μηνών, προσφέροντας τη δυνατότητα στάθμευσης και μετεπιβίβασης σε αστική συγκοινωνία. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στη μείωση της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης τόσο στο κέντρο της Πάτρας όσο και στη λιμενική ζώνη, ενισχύοντας ένα πιο σύγχρονο μοντέλο αστικής κινητικότητας.

Η συνεργασία ΟΛΠΑ και ΑστικώνΣυγκοινωνιών Πατρών αποτελεί παράδειγμα ουσιαστικής σύμπραξης νευραλγικών φορέων της πόλης, με κοινό προσανατολισμό τη λειτουργική διασύνδεση λιμανιού και αστικού ιστού.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠΑ, Παναγιώτης Γ. Αναστασόπουλος, δήλωσε: «Η ενίσχυση της σύνδεσης του Νέου Λιμένα με την αστική συγκοινωνία και η δρομολόγηση του park&ride στον Σταθμό Κανελλόπουλου αποτελούν παρεμβάσεις ουσίας που φέρνουν το λιμάνι πιο κοντά στην πόλη.»

Η Δώρα Ρήγα, μέλος ΔΣ και νόμιμη εκπρόσωπος, δήλωσε: «Η συνεργασία με τον ΟΛΠΑ αποδίδει στην πράξη, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα της αστικής συγκοινωνίας και τη μετακίνηση προς και από το Νέο Λιμάνι.»

Η Πάτρα προχωρά με συνέργειες που συνδέουν την πόλη με το λιμάνι της, επενδύοντας σε λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και στηρίζουν τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

