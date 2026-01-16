Συνοδοιπόροι πριν την αυλαία: Oι χορηγοί επικοινωνίας του «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό» – Οι «ΣΦήγΚΕΣ» ευχαριστούν

Λίγες ημέρες πριν ανέβει στη σκηνή του Θέατρο Πάνθεον, η ομάδα της παράστασης «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό» εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες της στους χορηγούς επικοινωνίας που στάθηκαν αρωγοί σε αυτή τη δημιουργική διαδρομή.

Συνοδοιπόροι πριν την αυλαία: Oι χορηγοί επικοινωνίας του «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό» - Οι «ΣΦήγΚΕΣ» ευχαριστούν
16 Ιαν. 2026 13:14
Pelop News

Οι ΣΦήγΚΕΣ και η καλλιτεχνική ομάδα της παράστασης «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό», που θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Πάνθεον από τις 5 έως τις 9 Φεβρουαρίου, εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες στους Χορηγούς Επικοινωνίας για την ουσιαστική στήριξη και τη συμβολή τους στην προβολή της παράστασης.

Η επικοινωνιακή υποστήριξη των χορηγών αποδεικνύεται καθοριστική, ώστε μια δουλειά που δημιουργείται με μεράκι, φαντασία, χιούμορ και συλλογικό πνεύμα να βρει τον δρόμο της προς το κοινό και να αποκτήσει «ζωή» ήδη πριν ανέβει στη σκηνή.

Για την ομάδα, η επικοινωνιακή στήριξη δεν αποτελεί απλώς συνοδευτικό στοιχείο, αλλά αναπόσπαστο μέρος της διαδρομής κάθε θεατρικής δημιουργίας. Ιδιαίτερη τιμή αποτελεί το γεγονός ότι αυτή η διαδρομή πραγματοποιείται με συνοδοιπόρους ανθρώπους και μέσα που αγαπούν και στηρίζουν τον πολιτισμό σε όλες του τις εκφάνσεις.

Οι Χορηγοί Επικοινωνίας της παράστασης «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό»

Ionian TV, Πελοπόννησος, Γνώμη, Νεολόγος, Αχαϊκή Πολιτεία, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Thebest.gr, Pelop.gr, Gnomip.gr, Dete.gr, Tempo24.news, Politeia.gr, Patras Events, Flamis.gr, Achaia News, Call News, Max FM, Ράδιο Γάμμα, Πελοπόννησος FM, Skai Patras, Alpha Patras, Ρυθμός 94,9, Top FM, Radio 9,15, Πατρινόραμα.

Η παράσταση «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό» αντλεί την έμπνευσή της από τη θρυλική κινηματογραφική κωμωδία Μερικοί το προτιμούν καυτό και ανεβαίνει σε διασκευή και σκηνοθεσία της Βικτωρία Αγγελοπούλου, με χαρακτηριστικές «πινελιές» στο κείμενο από τον Κωνσταντίνο Μάγνη.

