Σύνοδος Κορυφής: Ιστορική απόφαση «27» – Σε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας Ουκρανία και Μολδαβία

Ιστορικής σημασίας η συμφωνία των «27» με την ένταξη στην ΕΕ της Μολδαβίας στην Ουκρανία, ελήφθη σήμερα στο πλαίσιο της Συνόδου της Κορυφής των Βρυξελλών.

Τη διεξαγωγή έκτακτης Συνόδου Κορυφής τον Ιούλιο με αντικείμενο την οικονομία (πληθωρισμός), συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος της ενέργειας και της επισιτιστικής κρίσης, πρότεινε νωρίτερα ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες ξεκάθαρα υπέρ της ιταλικής πρότασης τάχθηκαν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός Μιχόλ Μάρτιν. Αντίθετα, ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε εξέφρασε επιφυλάξεις, με τη δικαιολογία ότι έκτακτη Σύνοδος πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο αν πρόκειται να υπάρξει συγκεκριμένη απόφαση.

Μήνυμα στην Τουρκία να ακούσει τις διεθνείς παραινέσεις και να προχωρήσει σε αποκλιμάκωση της προκλητικής της ρητορικής απηύθυνε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής. Ο Έλληνας πρωθυπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα είναι απολύτως ικανοποιημένη από το προσχέδιο των συμπερασμάτων που ζητά από την Τουρκία να σταματήσει να αμφισβητεί την εθνική μας κυριαρχία και παράλληλα, σημείωσε ότι θα ενημερώσει τους εταίρους μας για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το σημερινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει μια ξεχωριστή σημασία, καθώς θα επιβεβαιώσουμε ομόφωνα τη χορήγηση του καθεστώτος υποψήφιας χώρας στην Ουκρανία και στη Μολδαβία. Είναι μία πολύ σημαντική πολιτική απόφαση την οποία παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως απάντηση στην απροκάλυπτη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή οικογένεια και η απόφαση να της χορηγηθεί το καθεστώς υποψήφιας χώρας στέλνει ένα σαφές μήνυμα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο στήριξης της Ουκρανίας σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, αλλά ανοίγματος και μιας πόρτας στον ουκρανικό λαό να μπορεί να διεκδικήσει την ένταξή του πια στην ενωμένη Ευρώπη.

Θα έχουμε την ευκαιρία, επίσης, να συζητήσουμε μια σειρά από άλλα θέματα γεωπολιτικού ενδιαφέροντος. Θα ενημερώσω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και για τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα καλύπτεται απόλυτα από το προσχέδιο των Συμπερασμάτων το οποίο ζητά με απόλυτη σαφήνεια από την Τουρκία να σταματήσει να αμφισβητεί την κυριαρχία αλλά και την εδαφική ακεραιότητα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να επιστρέψει σε μία διαδικασία αποκλιμάκωσης, με απόλυτο σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο.

Και ελπίζω πραγματικά η Τουρκία να εισακούσει αυτή τη φορά αυτές τις παραινέσεις, διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να μειωθεί η ένταση η οποία έχει δημιουργηθεί στην ανατολική Μεσόγειο τους τελευταίους δύο μήνες, με αποκλειστική υπαίτιο τη γείτονα χώρα.

Από εκεί και πέρα θα έχουμε την δυνατότητα αύριο, στα πλαίσια της Συνόδου Κορυφής του ευρώ, να συζητήσουμε τις εξελίξεις στο μέτωπο της οικονομίας. Οι ευρωπαϊκές οικονομίες αντιμετωπίζουν το φάσμα της ακρίβειας και του πληθωρισμού. Οι δυνατότητες των προϋπολογισμών να αντιμετωπίσουν αυτήν την κρίση είναι πεπερασμένες.

Στη χώρα μας έχουμε ήδη δρομολογήσει ένα πολύ σημαντικό Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων το οποίο εκδηλώνεται σε πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις. Μόνο αυτή τη στιγμή τρέχουν, από πλευράς κυβερνητικής πολιτικής, τρεις πρωτοβουλίες: το Fuel Pass, το Power Pass, αλλά και η αντικατάσταση των ενεργοβόρων κλιματιστικών.

Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την πολιτική μείωσης των φόρων η οποία έχει δρομολογηθεί από την κυβέρνηση, παρέχουν ένα πλαίσιο στήριξης στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις απέναντι στην ακρίβεια η οποία ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα.

Επειδή, όμως, το πρόβλημα αυτό είναι πρόβλημα ευρωπαϊκό. Επειδή η γενεσιουργός αιτία του προβλήματος αυτού έγκειται στις ιδιαίτερα υψηλές τιμές φυσικού αερίου που συμπαρασύρουν και τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, θα επαναφέρω -μαζί με τον Ιταλό Πρωθυπουργό- το πια κατεπείγον αίτημα να δρομολογηθούν τολμηρές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως η επιβολή ενός πλαφόν στη χονδρική τιμή του φυσικού αερίου.

Today is a good day for Europe.



Congratulations to President @ZelenskyyUA President @Sandumaiamd and Prime Minister @GharibashviliGe



Your countries are part of our European family.



And today’s historic decision by Leaders confirms that. pic.twitter.com/lAkv8Bq5fs

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 23, 2022