Σύνοδος Κορυφής: Ο Όρμπαν κρατά μπλοκαρισμένο το δάνειο των 90 δισ. στην Ουκρανία και βάζει όρο τον Druzhba

Σε μείζον σημείο τριβής για την Ευρωπαϊκή Ένωση εξελίσσεται η στάση της Ουγγαρίας απέναντι στο ευρωπαϊκό δάνειο των 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, με τον Βίκτορ Όρμπαν να ξεκαθαρίζει, κατά την άφιξή του στις Βρυξέλλες, ότι η κυβέρνησή του δεν πρόκειται να άρει το μπλόκο όσο δεν αποκαθίσταται η τροφοδοσία της χώρας του με ρωσικό πετρέλαιο μέσω του αγωγού Druzhba.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός συνέδεσε ανοιχτά τη στάση του με το ενεργειακό ζήτημα, δηλώνοντας ότι η Βουδαπέστη δεν μπορεί να στηρίξει καμία νέα πρόταση υπέρ της Ουκρανίας όσο παραμένει κλειστή η συγκεκριμένη ενεργειακή οδός. Με αυτόν τον τρόπο, η ουγγρική κυβέρνηση μεταφέρει στην καρδιά της ευρωπαϊκής διαπραγμάτευσης μια σύγκρουση που αφορά τόσο τον πόλεμο όσο και την ενεργειακή εξάρτηση της Κεντρικής Ευρώπης.

Το δάνειο, που είχε εγκριθεί πολιτικά τον Δεκέμβριο, θεωρείται κρίσιμο για τη χρηματοδότηση των ουκρανικών αναγκών τα επόμενα δύο χρόνια, σε μια περίοδο κατά την οποία το Κίεβο χρειάζεται δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ εξωτερικής στήριξης για να κρατήσει όρθια την οικονομία και τη λειτουργία του κράτους εν μέσω πολέμου. Η καθυστέρηση της υλοποίησής του προκαλεί ήδη ανησυχία σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο αγωγός Druzhba παραμένει εκτός λειτουργίας από τον Ιανουάριο, έπειτα από ζημιές που αποδίδονται σε ρωσικό πλήγμα. Η Ουκρανία έχει αποδεχθεί ευρωπαϊκή τεχνική και οικονομική βοήθεια για την αποκατάστασή του, ενώ ομάδα εμπειρογνωμόνων της ΕΕ βρίσκεται ήδη εκεί για να αξιολογήσει την κατάσταση και να συμβάλει στις εργασίες αποκατάστασης.

Παρά τις κινήσεις αυτές, ο Όρμπαν εμφανίζεται αμετακίνητος. Η στάση του έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από άλλους ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι τον κατηγορούν ότι εργαλειοποιεί το ουκρανικό ζήτημα και μια ήδη ειλημμένη ευρωπαϊκή συμφωνία, σε μια περίοδο που η ΕΕ επιχειρεί να διατηρήσει κοινή γραμμή απέναντι στη ρωσική εισβολή. Ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας Πέτερι Όρπο ήταν μεταξύ εκείνων που επέκριναν δημόσια τη Βουδαπέστη, λέγοντας ότι η συμφωνία είχε ήδη κλείσει.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, η οποία υποστήριξε ότι η ΕΕ διαθέτει τα μέσα για να παρακάμψει το ουγγρικό βέτο, εφόσον υπάρξει η απαιτούμενη πολιτική βούληση. Παράλληλα, ευρωπαίοι αξιωματούχοι υπενθυμίζουν ότι η Ουγγαρία, όπως και η Σλοβακία και η Τσεχία, είχε ήδη εξασφαλίσει εξαίρεση από τη χρηματοδοτική συμμετοχή της στο πακέτο, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολο να εξηγηθεί πολιτικά η επιμονή της.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα επειδή συμπίπτει με τη Σύνοδο Κορυφής, όπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούν ταυτόχρονα την κρίση στη Μέση Ανατολή, τις ενεργειακές αναταράξεις και τις νέες γεωπολιτικές πιέσεις. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ουγγρικό μπλόκο κινδυνεύει να σκιάσει συνολικά τη συζήτηση και να αναδείξει, για ακόμη μία φορά, τα όρια της ευρωπαϊκής ομοφωνίας σε ζητήματα στρατηγικής σημασίας.

