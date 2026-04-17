Σύνοδος κορυφής στο Παρίσι για το «μπλόκο» στο Ορμούζ

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η διεθνής κινητοποίηση για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, καθώς σήμερα Παρασκευή πραγματοποιείται υπό την προεδρία της Γαλλίας και της Βρετανίας ψηφιακή σύνοδος κορυφής. Στο επίκεντρο βρίσκεται η συγκρότηση μιας «πολυμερούς αμυντικής αποστολής» για τη διασφάλιση της διέλευσης των πλοίων, στην οποία θα συμμετάσχουν συνολικά 30 ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το Παρίσι, μέσω του Υπουργού Οικονομίας Ρολάν Λεσκίρ, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι η επαναλειτουργία του περάσματος είναι επιτακτική, αλλά όχι «με οποιοδήποτε τίμημα». Η Γαλλία απορρίπτει κατηγορηματικά τα de facto διόδια που επιβάλλει το Ιράν από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν και έκλεισε το στενό ως συνέπεια της πολεμικής σύρραξης.

Οικονομικός συναγερμός στην G7

Η ανησυχία για την παγκόσμια οικονομία παραμένει στο «κόκκινο». Η ομάδα των G7, κατά τη διάρκεια των επαφών τους στην Ουάσιγκτον, υπογράμμισε την ανάγκη περιορισμού του κόστους που προκαλεί η παράταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η εκτίναξη των τιμών στην ενέργεια απειλεί να πυροδοτήσει νέο κύμα πληθωρισμού, με τον κ. Λεσκίρ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποδέσμευσης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, εάν η κατάσταση κλιμακωθεί περαιτέρω.

Οι κεντρικοί τραπεζίτες, από την πλευρά τους, δηλώνουν έτοιμοι να παρέμβουν για τη σταθεροποίηση των αγορών, ωστόσο τηρούν στάση αναμονής έως ότου συγκεντρωθούν επαρκή δεδομένα για τις επιπτώσεις της κρίσης.

