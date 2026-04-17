Σύνοδος κορυφής στο Παρίσι για το «μπλόκο» στο Ορμούζ

Σύνοδος ηγετών για την αμυντική αποστολή στο Ορμούζ. Η άρνηση της Γαλλίας για τα διόδια του Ιράν και ο κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία.

17 Απρ. 2026 7:44
Pelop News

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η διεθνής κινητοποίηση για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, καθώς σήμερα Παρασκευή πραγματοποιείται υπό την προεδρία της Γαλλίας και της Βρετανίας ψηφιακή σύνοδος κορυφής. Στο επίκεντρο βρίσκεται η συγκρότηση μιας «πολυμερούς αμυντικής αποστολής» για τη διασφάλιση της διέλευσης των πλοίων, στην οποία θα συμμετάσχουν συνολικά 30 ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το Παρίσι, μέσω του Υπουργού Οικονομίας Ρολάν Λεσκίρ, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι η επαναλειτουργία του περάσματος είναι επιτακτική, αλλά όχι «με οποιοδήποτε τίμημα». Η Γαλλία απορρίπτει κατηγορηματικά τα de facto διόδια που επιβάλλει το Ιράν από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν και έκλεισε το στενό ως συνέπεια της πολεμικής σύρραξης.

Οικονομικός συναγερμός στην G7

Η ανησυχία για την παγκόσμια οικονομία παραμένει στο «κόκκινο». Η ομάδα των G7, κατά τη διάρκεια των επαφών τους στην Ουάσιγκτον, υπογράμμισε την ανάγκη περιορισμού του κόστους που προκαλεί η παράταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η εκτίναξη των τιμών στην ενέργεια απειλεί να πυροδοτήσει νέο κύμα πληθωρισμού, με τον κ. Λεσκίρ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποδέσμευσης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, εάν η κατάσταση κλιμακωθεί περαιτέρω.

Οι κεντρικοί τραπεζίτες, από την πλευρά τους, δηλώνουν έτοιμοι να παρέμβουν για τη σταθεροποίηση των αγορών, ωστόσο τηρούν στάση αναμονής έως ότου συγκεντρωθούν επαρκή δεδομένα για τις επιπτώσεις της κρίσης.

12:40 Mπάρακ: «Συμφωνεί ο Τραμπ για την απόκτηση των F35 από την Τουρκία»
12:37 Δυτική Αχαΐα: Χειροπέδες μετά από έφοδο σε σπίτι με κάνναβη, όπλο και μετρητά
12:32 Η Θύελλα φιλικό τεστ με τον Παλληξουριακό
12:31 Πλεύρης: Ξεσπά για fake news περί Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και απειλεί με προσφυγή στη Δικαιοσύνη
12:27 Φρίκη στον Βόλο: Αδιανόητη κακοποίηση γάτας – Βρέθηκε να σέρνει τα νεογέννητα μικρά της από την ουρά ΦΩΤΟ
12:21 Λίβανος: «Είμαστε με το δάχτυλο στην σκανδάλη αν…»
12:17 Σοκ στην Κόρινθο: Σορός 17χρονης εντοπίστηκε να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας ΒΙΝΤΕΟ
12:11 Μεταξόχωρι Λάρισας: Το ωραιότερο χωριό του Κίσσαβου
12:07 Πανεπιστήμιο Πατρών: Δυναμική παρουσία στις Εορτές Εξόδου για τα 200 χρόνια από το Μεσολόγγι ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
11:59 Νέα στοιχεία για την υπόθεση της νεκρής 30χρονης στην Αθήνα: Αίματα στο παράθυρο και γρίφος με τον 4ο όροφο
11:54 Τραμπ, Νετανιάχου, Πάπας Λέων, και Μπέκαμ στους 100 πιο υπεραστικούς του πλανήτη, δείτε ποιοι άλλοι είναι
11:52 Κεφαλονιά: Λύγισε η μητέρα της Μυρτούς – Ήταν η ψυχή μου, θα φύγω μαζί της δεν την αφήνω μόνη της ΒΙΝΤΕΟ
11:47 Πάτρα: Ο Mikeius φέρνει απόψε στο Πάνθεον το «Incorrect» με νέο stand up χωρίς φίλτρα
11:42 Την Κυριακή ο αγώνας γιορτή και η απονομή στην πρωταθλήτρια Παναχαϊκή
11:37 Κεφαλονιά: Σε ανακριτή και εισαγγελέα οι 3 για τη Μυρτώ, την ώρα που η οικογένεια τη ντύνει νύφη για το τελευταίο αντίο
11:27 Γεωργιάδης για την 19χρονη Μυρτώ: Μηνύει λογαριασμό στο TikTok για στοχοποίηση γιατρών
11:25 Με ανοδικές τάσεις ξεκίνησε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών
11:20 «Θα χρειαστούν ίσως και 6 μήνες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν» υποστηρίζουν ευρωπαίοι ηγέτες
11:20 Πάτρα: Αναβάλλεται η συναυλία «Talking in jazz» στις «Δευτέρες στο Ωδείο»
11:15 ΕΟΦ: Ανακαλείται γνωστό συμπλήρωμα για μνήμη και νευρικό σύστημα
