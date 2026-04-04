Σύνοδος Πρυτάνεων με Ζαχαράκη και φοιτητικές αντιδράσεις: Στέγη, χρηματοδότηση και «όχι» στα ιδιωτικά ΑΕΙ

Με τη σημερινή συνεδρίαση, παρουσία της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, κορυφώνονται στη Βουλιαγμένη οι εργασίες της 111ης Συνόδου Πρυτάνεων των ελληνικών πανεπιστημίων, η οποία διεξάγεται από 1 έως 4 Απριλίου με οικοδεσπότη το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και προεδρεύοντα τον πρύτανη Μιχαήλ Σφακιανάκη. Την ίδια ώρα, έξω από τον χώρο διεξαγωγής της Συνόδου, φοιτητικοί σύλλογοι έχουν αναπτύξει κινητοποιήσεις, διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση στην ανώτατη εκπαίδευση και τις κυβερνητικές επιλογές.

Το σκηνικό στη Βουλιαγμένη αποτυπώνει καθαρά το διπλό μέτωπο της ανώτατης εκπαίδευσης αυτή τη στιγμή. Από τη μία, οι πρυτάνεις θέτουν ενώπιον της πολιτικής ηγεσίας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα πανεπιστήμια. Από την άλλη, οι φοιτητές επιχειρούν να πιέσουν δημόσια για άμεσα μέτρα στήριξης και για αλλαγές σε βασικές κυβερνητικές επιλογές. Η ΕΡΤ περιγράφει κινητοποιήσεις έξω από τον χώρο της Συνόδου, υπό ισχυρά μέτρα ασφαλείας, με πανό και συνθήματα.

Στη συζήτηση των πρυτάνεων, σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, τέθηκαν στο επίκεντρο η χρηματοδότηση των ιδρυμάτων, η διεθνοποίηση, η έρευνα και ο εκσυγχρονισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πρόκειται για μια ατζέντα που αντανακλά τις πιέσεις των ΑΕΙ να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων, με ανάγκη για περισσότερους πόρους, καλύτερη οργάνωση και προσαρμογή σε ένα διεθνές ακαδημαϊκό τοπίο που αλλάζει.

Από την πλευρά των φοιτητών, η συγκέντρωση έχει σαφώς πολιτικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Οι φοιτητικοί σύλλογοι ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης για τη φοιτητική στέγη, έκτακτη ενίσχυση για τη λειτουργία των πανεπιστημίων και παράλληλα εκφράζουν την κάθετη αντίθεσή τους στην προοπτική ιδιωτικών ΑΕΙ, αλλά και στον νόμο για τις διαγραφές όσων έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης. Η ΕΡΤ αναφέρει ότι εκπρόσωποί τους μπήκαν στον χώρο της Συνόδου και κατέθεσαν ψήφισμα με τα αιτήματά τους.

Η παρουσία της Σοφίας Ζαχαράκη προσδίδει στη σημερινή συνεδρίαση ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η πολιτική ηγεσία καλείται να απαντήσει όχι μόνο σε ζητήματα καθημερινής λειτουργίας των ΑΕΙ, αλλά και σε μια ολοένα πιο συγκρουσιακή συζήτηση για την κατεύθυνση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το esos και το Alfavita σημειώνουν ότι η τελική αυτή ημέρα της Συνόδου αντιμετωπίζεται ως κομβική για τις επόμενες αποφάσεις και για τη σχέση υπουργείου και πανεπιστημιακής κοινότητας.

Συνολικά, η σημερινή εικόνα στη Βουλιαγμένη δείχνει πως η ανώτατη εκπαίδευση βρίσκεται ξανά σε περίοδο έντασης και αναζήτησης κατεύθυνσης. Μέσα στη Σύνοδο, οι πρυτάνεις θέτουν τα αιτήματα και τις ανάγκες των ιδρυμάτων. Έξω από αυτήν, οι φοιτητές επιχειρούν να θυμίσουν ότι η συζήτηση για τα πανεπιστήμια δεν εξαντλείται στη διοίκηση και στα προγράμματα, αλλά αφορά και το κόστος σπουδών, την καθημερινότητα και το ίδιο το μοντέλο της δημόσιας παιδείας.

