Συνομιλίες Δένδια με τον Σέρβο ομόλογό του στο Βελιγράδι

Κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Σέρβο ομόλογό του Νίκολα Σελάκοβιτς (Nikola Selaković) πραγματοποίησε σήμερα στο Βελιγράδι, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης είχαν ευρεία συζήτηση για την ενδυνάμωση των σχέσεων Ελλάδας-Σερβίας, την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και θέματα περιφερειακής ασφάλειας, καθώς και για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Ι met with #Serbia counterpart Nikola Selaković for a wide-ranging discussion on strengthening 🇬🇷-🇷🇸 relations, #WesternBalkans’ 🇪🇺 perspective & regional security issues, as well as on the situation in the #EasternMediterranean & 🇷🇺’s invasion of 🇺🇦. pic.twitter.com/r6ndX6UYkp

