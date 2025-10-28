Σύνταγμα: Νέα συγκέντρωση μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, σε επιφυλακή η ΕΛ.ΑΣ.

Νέα συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 28/10, στο Σύνταγμα, μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Πολίτες και συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών συγκεντρώθηκαν και πάλι στο Σύνταγμα, άναψαν κεράκια και άφησαν λουλούδια πάνω στα ονόματα των 57 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στη σιδηροδρομική σύγκρουση.

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε με ηρεμία, χωρίς εντάσεις, παρά την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων. Οι συγκεντρωμένοι στέκονται περιμετρικά του χώρου όπου τα ονόματα είναι γραμμένα με κόκκινη μπογιά στο έδαφος, διατηρώντας την αξιοπρέπεια της εκδήλωσης μνήμης.

Την ίδια ώρα οδηγία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προς την ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι στόχος πρέπει να παραμένει η ηρεμία, ο σεβασμός και η διαφύλαξη της μνήμης των πεσόντων, αποφεύγοντας προκλητικές ενέργειες.

