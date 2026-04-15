Συντάξεις Μαΐου 2026: Πότε πληρώνονται από τον ΕΦΚΑ

Ο ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι οι συντάξεις Μαΐου 2026 θα καταβληθούν σε δύο ημερομηνίες, με βάση τον διαχωρισμό ανάμεσα σε μισθωτούς και μη μισθωτούς.

15 Απρ. 2026 10:08
Pelop News

Σε δύο φάσεις θα γίνει η καταβολή για τις συντάξεις Μαΐου 2026, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΕΦΚΑ, με τις πληρωμές να τοποθετούνται στα τέλη Απριλίου. Οι ημερομηνίες ακολουθούν και αυτή τη φορά τον διαχωρισμό ανάμεσα σε μισθωτούς και μη μισθωτούς.

Η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026. Την ημέρα αυτή θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ για συνταξιούχους από 1η Ιανουαρίου 2017 και έπειτα, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς.

Η δεύτερη φάση πληρωμών έχει οριστεί για τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026. Τότε θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μισθωτών, δηλαδή των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και των λοιπών εντασσόμενων Ταμείων, αλλά και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Με βάση την ανακοίνωση, οι συνταξιούχοι των μη μισθωτών θα δουν πρώτοι τα χρήματα στους λογαριασμούς τους, ενώ λίγες ημέρες αργότερα θα ακολουθήσουν οι συνταξιούχοι των μισθωτών και του Δημοσίου.

Ο ΕΦΚΑ έχει ήδη δημοσιεύσει το σχετικό δελτίο Τύπου από τις 6 Απριλίου 2026, επιβεβαιώνοντας το χρονοδιάγραμμα για τις συντάξεις Μαΐου 2026 και δίνοντας επίσημο τέλος στην αναμονή των συνταξιούχων για τις ημερομηνίες καταβολής.

