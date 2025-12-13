Συντάξεις, επιδόματα και Δώρο Χριστουγέννων: Ποιες παροχές έρχονται νωρίτερα, όλες οι ημερομηνίες

Η εβδομάδα από 17 έως 22 Δεκεμβρίου αποτελεί την πιο φορτωμένη περίοδο του μήνα για εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους, καθώς καταβάλλονται νωρίτερα λόγω εορτών οι συντάξεις, τα επιδόματα και το Δώρο Χριστουγέννων.

ΔΥΠΑ – Προπληρωμή Δώρου Χριστουγέννων και επιδομάτων (17 Δεκεμβρίου)

Την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου η ΔΥΠΑ πιστώνει στους λογαριασμούς των δικαιούχων το Δώρο Χριστουγέννων των επιδοτούμενων ανέργων, μαζί με την προπληρωμή όλων των επιδομάτων και παροχών της υπηρεσίας.

Πιστώνονται:

η τακτική επιδότηση ανεργίας,

το επίδομα εργασίας,

η επιδότηση μακροχρόνιας ανεργίας,

το βοήθημα ανεργίας για αυτοαπασχολούμενους,

οι παροχές μητρότητας και γονικής άδειας, μαζί με το αντίστοιχο δώρο.

Οι καταβολές γίνονται αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς, χωρίς καμία ανάγκη φυσικής παρουσίας σε ΚΠΑ2.

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026 – Νωρίτερη πληρωμή και αύξηση 2,4%

Οι συντάξεις Ιανουαρίου θα καταβληθούν φέτος νωρίτερα, με ενσωματωμένη αύξηση 2,4% λόγω της ετήσιας αναπροσαρμογής. Οι πληρωμές ολοκληρώνονται σε δύο στάδια.

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Πληρώνονται:

νέοι συνταξιούχοι μετά την 1/1/2017 (ν. 4387),

μη μισθωτοί του ΟΑΕΕ,

αγρότες του ΟΓΑ,

ελεύθεροι επαγγελματίες και επιστήμονες του ΕΤΑΑ.

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Πιστώνονται οι συντάξεις:

μισθωτών του ΙΚΑ,

ναυτικών του ΝΑΤ,

δημοσίων υπαλλήλων,

καθώς και των υπολοίπων ταμείων μισθωτών του ΕΦΚΑ.

ΟΠΕΚΑ – Όλα τα επιδόματα προπληρωμένα στις 22 Δεκεμβρίου

Με βάση τη νέα νομοθεσία, ο ΟΠΕΚΑ μπορεί να μεταφέρει νωρίτερα τις καταβολές σε περιόδους μεγάλων εορτών. Έτσι, όλα τα επιδόματα θα πληρωθούν τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.

Την ημέρα εκείνη καταβάλλονται:

η 6η δόση του επιδόματος παιδιού (Α21),

το επίδομα στέγασης,

το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ),

τα αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα,

επιδόματα στεγαστικής συνδρομής,

καθώς και όλες οι υπόλοιπες οικονομικές ενισχύσεις.

Συνολικά, τον Δεκέμβριο πληρώνονται:

498.799 δικαιούχοι Α21

178.272 επίδομα στέγασης

159.660 Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

198.990 αναπηρικά επιδόματα

529 στεγαστική συνδρομή

5.124 επίδομα ομογενών

12.768 ανασφάλιστοι υπερήλικες

22.260 επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης υπερηλίκων

9.245 επίδομα γέννησης

26 επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

2.101 πρόγραμμα προσωπικού βοηθού

13.187 επίδομα αλληλεγγύης ελληνικής μειονότητας Αλβανίας

Επισημαίνεται ότι το Α21, το ΚΕΑ και το επίδομα γέννησης καταβάλλονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Δώρο Χριστουγέννων στον ιδιωτικό τομέα

Για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, το Δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, με δυνατότητα νωρίτερης πληρωμής.

Αντιστοιχεί:

σε έναν μηνιαίο μισθό για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό,

σε 25 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, υπολογισμένα με βάση τις τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου.

Για τους επιδοτούμενους ανέργους, το Δώρο ισούται με έναν μήνα πλήρους επιδότησης, με το ποσό —μετά την τελευταία αύξηση— να διαμορφώνεται στα 540 ευρώ.

Το Δώρο καταβάλλεται αποκλειστικά σε χρήμα, ενώ η μη καταβολή του συνιστά ποινικό αδίκημα και μπορεί να καταγγελθεί στο 1555 ή στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



