Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε θα πληρωθούν, ανατροπή από ΕΦΚΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε τις τελικές ημερομηνίες καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Φεβρουαρίου 2026, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή ροή των πληρωμών και η καλύτερη εξυπηρέτηση των συνταξιούχων.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ)

Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ (Ν. 4387/2016)

Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μισθωτών και μη μισθωτών)

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κ.ά.)

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου

Οι ημερομηνίες αυτές ισχύουν για όλους τους δικαιούχους, ανεξαρτήτως τράπεζας, και οι πιστώσεις θα εμφανιστούν στους λογαριασμούς εντός της ίδιας ημέρας (συνήθως τις πρωινές ώρες).

