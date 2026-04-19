Συντάξεις Μαΐου 2026: Πότε πληρώνονται κύριες και επικουρικές

Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Μαΐου 2026.

19 Απρ. 2026 12:24
Pelop News

Τις επόμενες ημέρες θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Μαΐου 2026 σε περίπου 2,585 εκατομμύρια δικαιούχους.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ:

Την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 θα πληρωθούν:

  • Οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ)
  • Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ (ν. 4387/2016) για συνταξιούχους Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς από 1/1/2017 και μετά
  • Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μισθωτών και Μη Μισθωτών)

Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 1,295 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων το απόγευμα της Πέμπτης 23 Απριλίου 2026.

Την Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 θα πληρωθούν:

  • Οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)
  • Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου

Τα χρήματα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς το απόγευμα της Παρασκευής 24 Απριλίου 2026.

