Συντάξεις Μαΐου 2026: Πότε θα πιστωθούν τα ποσά στους λογαριασμούς

Ανακοινώθηκαν οι επίσημες ημερομηνίες πληρωμής από τον e-ΕΦΚΑ.

07 Απρ. 2026 8:45
Pelop News

Το χρονοδιάγραμμα για την καταβολή των συντάξεων του Μαΐου 2026 οριστικοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ, καθορίζοντας τις ημερομηνίες που θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους οι συνταξιούχοι όλων των ταμείων. Η διαδικασία θα εξελιχθεί σε δύο βασικές φάσεις, ακολουθώντας τον καθιερωμένο διαχωρισμό των δικαιούχων.

Αναλυτικά, οι ημερομηνίες καταβολής διαμορφώνονται ως εξής:

1. Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 Την ημέρα αυτή θα καταβληθούν:

  • Οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ).

  • Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν βάσει του νόμου 4387/2016 (μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ) για συνταξιούχους από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά.

  • Το σύνολο των επικουρικών συντάξεων του ιδιωτικού τομέα (τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς).

2. Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 Θα πραγματοποιηθεί η πίστωση για:

  • Τις κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και λοιπά εντασσόμενα ταμεία).

  • Τις κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων του Δημοσίου.

Υπενθυμίζεται ότι τα ποσά εμφανίζονται συνήθως στα ΑΤΜ των τραπεζών από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή την Πέμπτη 23 Απριλίου και την Παρασκευή 24 Απριλίου αντίστοιχα.

