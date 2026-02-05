Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές λόγω Καθαράς Δευτέρας

Η αργία της Καθαράς Δευτέρας (23 Φεβρουαρίου 2026) φέρνει νωρίτερα τις πληρωμές των συντάξεων Μαρτίου 2026, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΕΦΚΑ. Παρότι η επίσημη ανακοίνωση δεν έχει ακόμη εκδοθεί, οι καταβολές αναμένεται να ξεκινήσουν από την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου και να ολοκληρωθούν την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις λόγω της αργίας.

Αναλυτικό πρόγραμμα πληρωμών:

Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ)

Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από 1.1.2017 και μετά μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (ν. 4387/2016), τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς

Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μισθωτοί και μη μισθωτοί)

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων ταμείων όπως ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου

Πρακτικές πληροφορίες για τους συνταξιούχους:

Τα ποσά εμφανίζονται συνήθως στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Στα ΑΤΜ, οι αναλήψεις για τις συντάξεις των μη μισθωτών θα είναι διαθέσιμες από την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου.

Για τις συντάξεις ΙΚΑ, ΝΑΤ και Δημοσίου, οι αναλήψεις θα ξεκινήσουν από την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου.

Η μετατόπιση των ημερομηνιών οφείλεται στην αργία της Καθαράς Δευτέρας, η οποία πέφτει τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026 και οδηγεί σε προσαρμογή του πληρωμικού προγράμματος του ΕΦΚΑ, ώστε να εξασφαλιστεί η έγκαιρη πίστωση των συντάξεων.

