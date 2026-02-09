Συντάξεις Μαρτίου 2026: Όλες οι ημερομηνίες πληρωμής για ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Δημόσιο – Τι ορίζει το ενιαίο πλαίσιο καταβολών

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Όλες οι ημερομηνίες πληρωμής για ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Δημόσιο - Τι ορίζει το ενιαίο πλαίσιο καταβολών
09 Φεβ. 2026 11:33
Οι συντάξεις Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν σε διαφορετικές ημερομηνίες ανάλογα με τον φορέα, ενώ οι επικουρικές θα καταβάλλονται ταυτόχρονα με τις κύριες. Το ενιαίο πλαίσιο πληρωμών του νόμου 4611/2019 παραμένει σε ισχύ, διασφαλίζοντας συνέπεια και προβλεψιμότητα.

Πληρωμές μη μισθωτών

Οι συνταξιούχοι μη μισθωτοί, δηλαδή του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ, θα δουν τα ποσά στους λογαριασμούς τους την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026. Αυτό αφορά επίσης τους νέους συνταξιούχους που συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Πληρωμές μισθωτών

Οι μισθωτοί, περιλαμβανομένων των συνταξιούχων του ΙΚΑ, του ΝΑΤ και του Δημοσίου, θα λάβουν τις κύριες και επικουρικές συντάξεις την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την πρακτική που ακολουθείται, τα ποσά γίνονται ορατά στους λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας:

  • Μη μισθωτοί: από το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026.

  • Μισθωτοί: από το βράδυ της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου 2026.

Η Καθαρά Δευτέρα (23 Φεβρουαρίου) είναι επίσημη αργία και μπορεί να καθυστερήσει την προσβασιμότητα των χρημάτων στα ΑΤΜ για ορισμένες κατηγορίες συνταξιούχων.

Τι ορίζει το ενιαίο πλαίσιο καταβολών

Σύμφωνα με το νόμο, οι ημερομηνίες πληρωμής καθορίζονται ως εξής:

  • Για τους μισθωτούς: η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

  • Για τους μη μισθωτούς: η τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Αυτό το σύστημα διασφαλίζει σταθερότητα και συνέπεια στις καταβολές, διευκολύνοντας τον προγραμματισμό των συνταξιούχων.

