Συντάξεις Μαρτίου 2026: Το χρονοδιάγραμμα ανά ταμείο

Πληρωμές συντάξεων Μαρτίου 2026. Επίδραση Καθαράς Δευτέρας. Ποιοι πληρώνονται πρώτοι. Πότε θα φανούν τα χρήματα στους λογαριασμούς.

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Το χρονοδιάγραμμα ανά ταμείο
08 Φεβ. 2026 11:04
Pelop News

Οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων του μηνός Μαρτίου 2026 θα πραγματοποιηθούν με βάση το ενιαίο χρονοδιάγραμμα που ισχύει από τον νόμο 4611/2019, με ξεχωριστές ημερομηνίες για μισθωτούς και μη μισθωτούς.

Η Καθαρά Δευτέρα (23 Φεβρουαρίου 2026 – αργία) μετατοπίζει ελαφρώς το πρόγραμμα για ορισμένες κατηγορίες, χωρίς ωστόσο να αλλάζει η βασική λογική του συστήματος.

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα

  • Νέοι συνταξιούχοι (από 1/1/2017 – ν. 4387/2016) Κύριες & επικουρικές συντάξεις ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτοί & μη μισθωτοί): Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
  • Μη μισθωτοί
    • ΟΑΕΕ: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
    • ΟΓΑ: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
    • ΕΤΑΑ (μη μισθωτών): Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
  • Μισθωτοί
    • ΙΚΑ: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
    • ΝΑΤ: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
    • Δημόσιο: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026

Πότε φαίνονται τα χρήματα στους λογαριασμούς

  • Οι μη μισθωτοί (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) αναμένεται να δουν τα ποσά από το απόγευμα / βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026 (ή το αργότερο το πρωί της Δευτέρας 23/2, λόγω αργίας).
  • Οι μισθωτοί (ΙΚΑ, Δημόσιο, ΝΑΤ) αναμένεται να δουν τα χρήματα από το απόγευμα / βράδυ της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου 2026.

Eνιαίο πλαίσιο πληρωμών

  • Μισθωτοί → προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα
  • Μη μισθωτοί → τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα
  • Επικουρικές συντάξεις → καταβάλλονται ταυτόχρονα με τις κύριες
  • Αλλαγές στο πρόγραμμα → μόνο κατ’ εξαίρεση με απόφαση Διοίκησης e-ΕΦΚΑ και έγκριση Υπουργείου Εργασίας

Οι ημερομηνίες αυτές ισχύουν για τον Μάρτιο 2026 και δεν αναμένεται περαιτέρω μετατόπιση, εκτός εάν υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τον e-ΕΦΚΑ τις επόμενες ημέρες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:43 Δυτική Ελλάδα: Λιγότερα τροχαία αλλά περισσότερα θανατηφόρα τον Ιανουάριο
11:35 Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα ΑΑΔΕ: Διορθώσεις ενισχύσεων αγροτών, μέχρι πότε έχουν προθεσμία
11:26 Πάτρα: Δύο συλλήψεις για υποθέσεις κλοπών σε οικία
11:20 Ο Ζελένσκι αποκαλύπτει «πακέτο Ντμιτρίεφ»: Οικονομική συμφωνία-μαμούθ ΗΠΑ-Ρωσίας
11:12 Κολυδάς: H Δυτική Ελλάδα στο επίκεντρο της νέας επιδείνωσης- Πού θα «χτυπήσει» περισσότερο ο καιρός τις επόμενες ημέρες ΧΑΡΤΕΣ
11:04 Συντάξεις Μαρτίου 2026: Το χρονοδιάγραμμα ανά ταμείο
10:57 Λειψυδρία στην Αττική: Το «καμπανάκι» της ΕΥΔΑΠ
10:57 Α’ Κατηγορία: Τι έγινε στο φινάλε, βαθμολογίες play offs-out και κλήρωση
10:50 Τουρισμός όλο τον χρόνο: Οι περιοχές που «νίκησαν» την εποχικότητα
10:41 «In the heat of … Carnival»: Τρία δυναμικά πατρινά συγκροτήματα ξεσήκωσαν το κοινό το βράδυ του Σαββάτου ΦΩΤΟ
10:33 Μπαράζ ελέγχων ΑΑΔΕ σε μεταβιβάσεις ακινήτων: Στο μικροσκόπιο 5.000 υποθέσεις
10:32 Υπερηφάνεια στην Ακαδημία των Σπορ: Δυο πατρινές στο Κόσσοβο με την Εθνική Γυναικών χάντμπολ
10:26 Υπόθεση κατασκοπείας με σμήναρχο: Στο μικροσκόπιο ταξίδια στο Πεκίνο – Ο «άνθρωπος-σκιά», εξετάζονται δύο απόστρατοι
10:25 Ο Προμηθέας με σύνθεση ανάγκης στο ΣΕΦ με Ολυμπιακό
10:22 ΝΟΠ-ΝΕΠ στους Μίνι Παίδες σημειώσατε… «2» – Φωτογραφίες
10:17 Οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ το 2 στα 2
10:15 Μητσοτάκης: Διάλογος για Σύνταγμα χωρίς δογματισμούς, τι αναφέρει για τους διακινητές
10:13 Τραγωδία στον Έβρο: Δύο μετανάστες νεκροί στο Διδυμότειχο, τι συνέβη
10:06 Ένας στους δύο Γερμανούς ζητά μεγαλύτερη βοήθεια προς την Ουκρανία
10:00 Δέσμευση Γραφάκου για τον Βιολογικό του Πανεπιστημίου Πατρών: Αναλαμβάνει πρωτοβουλία προώθησης του έργου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07 02 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ