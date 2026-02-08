Συντάξεις Μαρτίου 2026: Το χρονοδιάγραμμα ανά ταμείο

Οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων του μηνός Μαρτίου 2026 θα πραγματοποιηθούν με βάση το ενιαίο χρονοδιάγραμμα που ισχύει από τον νόμο 4611/2019, με ξεχωριστές ημερομηνίες για μισθωτούς και μη μισθωτούς.

Η Καθαρά Δευτέρα (23 Φεβρουαρίου 2026 – αργία) μετατοπίζει ελαφρώς το πρόγραμμα για ορισμένες κατηγορίες, χωρίς ωστόσο να αλλάζει η βασική λογική του συστήματος.

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα

Νέοι συνταξιούχοι (από 1/1/2017 – ν. 4387/2016) Κύριες & επικουρικές συντάξεις ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτοί & μη μισθωτοί): Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

Κύριες & επικουρικές συντάξεις ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτοί & μη μισθωτοί): Μη μισθωτοί ΟΑΕΕ: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 ΟΓΑ: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 ΕΤΑΑ (μη μισθωτών): Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

Μισθωτοί ΙΚΑ: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 ΝΑΤ: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 Δημόσιο: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026



Πότε φαίνονται τα χρήματα στους λογαριασμούς

Οι μη μισθωτοί (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) αναμένεται να δουν τα ποσά από το απόγευμα / βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026 (ή το αργότερο το πρωί της Δευτέρας 23/2, λόγω αργίας).

(ΙΚΑ, Δημόσιο, ΝΑΤ) αναμένεται να δουν τα χρήματα από το απόγευμα / βράδυ της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου 2026.

Eνιαίο πλαίσιο πληρωμών

Μισθωτοί → προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα

Μη μισθωτοί → τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα

Επικουρικές συντάξεις → καταβάλλονται ταυτόχρονα με τις κύριες

Αλλαγές στο πρόγραμμα → μόνο κατ’ εξαίρεση με απόφαση Διοίκησης e-ΕΦΚΑ και έγκριση Υπουργείου Εργασίας

Οι ημερομηνίες αυτές ισχύουν για τον Μάρτιο 2026 και δεν αναμένεται περαιτέρω μετατόπιση, εκτός εάν υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τον e-ΕΦΚΑ τις επόμενες ημέρες.

