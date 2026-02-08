Συντάξεις Μαρτίου 2026: Το χρονοδιάγραμμα ανά ταμείο
Πληρωμές συντάξεων Μαρτίου 2026. Επίδραση Καθαράς Δευτέρας. Ποιοι πληρώνονται πρώτοι. Πότε θα φανούν τα χρήματα στους λογαριασμούς.
Οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων του μηνός Μαρτίου 2026 θα πραγματοποιηθούν με βάση το ενιαίο χρονοδιάγραμμα που ισχύει από τον νόμο 4611/2019, με ξεχωριστές ημερομηνίες για μισθωτούς και μη μισθωτούς.
Η Καθαρά Δευτέρα (23 Φεβρουαρίου 2026 – αργία) μετατοπίζει ελαφρώς το πρόγραμμα για ορισμένες κατηγορίες, χωρίς ωστόσο να αλλάζει η βασική λογική του συστήματος.
Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα
- Νέοι συνταξιούχοι (από 1/1/2017 – ν. 4387/2016) Κύριες & επικουρικές συντάξεις ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτοί & μη μισθωτοί): Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
- Μη μισθωτοί
- ΟΑΕΕ: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
- ΟΓΑ: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
- ΕΤΑΑ (μη μισθωτών): Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
- Μισθωτοί
- ΙΚΑ: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
- ΝΑΤ: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
- Δημόσιο: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
Πότε φαίνονται τα χρήματα στους λογαριασμούς
- Οι μη μισθωτοί (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) αναμένεται να δουν τα ποσά από το απόγευμα / βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026 (ή το αργότερο το πρωί της Δευτέρας 23/2, λόγω αργίας).
- Οι μισθωτοί (ΙΚΑ, Δημόσιο, ΝΑΤ) αναμένεται να δουν τα χρήματα από το απόγευμα / βράδυ της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου 2026.
Eνιαίο πλαίσιο πληρωμών
- Μισθωτοί → προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα
- Μη μισθωτοί → τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα
- Επικουρικές συντάξεις → καταβάλλονται ταυτόχρονα με τις κύριες
- Αλλαγές στο πρόγραμμα → μόνο κατ’ εξαίρεση με απόφαση Διοίκησης e-ΕΦΚΑ και έγκριση Υπουργείου Εργασίας
Οι ημερομηνίες αυτές ισχύουν για τον Μάρτιο 2026 και δεν αναμένεται περαιτέρω μετατόπιση, εκτός εάν υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τον e-ΕΦΚΑ τις επόμενες ημέρες.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News